Örömhírt kapott a számítógépes gamerek jókora része

Óriási csalódás érte tavaly tavasszal az újabb AMD Radeon videókártyákkal rendelkező számítógépes játékosokat, a cég csak a frissen bemutatott, Radeon RX 9000 szériás videókártyáin engedte használni az NVIDIA DLSS-hez hasonlóan gépi tanulást használó FSR4 képfelskálázást. A technológia lehetővé teszi, hogy a játékok feltűnő képminőségbeli romlás nélkül alacsonyabb felbontáson rendereljenek, ezzel növelve a képkockasebességet – írja a pcgamer.com.

Ennek megfelelően egészen eddig arról volt szó, hogy a mai napig használható sebességet kínáló Radeon RX 6000 és Radeon RX 7000 videókártyák tulajdonosai kénytelenek lesznek beérni az előző FSR 3-mal, ami ugyan érdemben javítja a sebességet, de körülményektől függően feltűnően csökkentheti a képminőséget.

A csalódást követően pár hónappal később felcsillant a remény az érintettek számára, az AMD véletlenül kiszivárogtatta az FSR4 egy olyan verzióját, amely futtatható volt a videókártyáikon, ám a cégnek egészen mostanáig nem volt mondanivalója az incidens kapcsán.

Megkapják a korábbi Radeonokat használó gamerek az FSR 4-et

Most végre megtört a jég, az AMD közleménye szerint az FSR 4.1 gépi tanulásos képfelskálázást a korábbi két kártyagenerációján is elérhető fogja tenni: a Radeon RX 7000 modellekkel rendelkezők várhatóan egy júliusban befutó driverfrissítésben kapják míg, a Radeon RX 6000 modellekre 2027 elején futhat be.

As a lifelong gamer, I spend a lot of time thinking about how to push gaming experiences forward across CPUs, GPUs, software, and games.



My team and I have been working hard to evolve @AMD FSR 4 and bring it to more cards.



We power over 1 billion gaming devices worldwide. It's… — Jack Huynh (@jackhuynh) May 14, 2026

A Redstone kódnéven is emlegetett FSR 4 kiszivárgott változata a tapasztalatok alapján a régebbi videókártyákon jóval kevésbé emelte a teljesítményt, mint a Radeon RX 9000 széria tagjain, ám az óriási képminőségbeli előrelépést megtartotta. Az AMD nem adott tájékoztatást arról, hogy az időközben eltelt hónapokban sikerült-e javítani a régi kártyákon nyújtott teljesítményén, azonban ez valószínű abból ítélve, hogy mégis hajlandóvá vált elérhetővé tenni a korábbi termékein a technológiát.

