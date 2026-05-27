Ettől az ötlettől kinyílhat a bicska a gamerek zsebében

Új helyen mutathatnának reklámokat a játékok. Méhkasba nyúlhat a gamereket felbőszíteni képes ötletével a Sony.
Az aktuális konzolgenerációban a Sony és a Microsoft is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy részben a gyors SSD háttértárra való átállással minimumra szorítsák a játékok betöltési idejét, ideális esetben megszabadultak volna a töltőképernyőktől. Ez persze nem sikerült, de a Sony most egy szabadalmi kérvényben azzal állt elő, hogy ha mégis muszáj ezeket nézni, akkor már legalább mutassanak valami érdekeset a gamereknek – írja az MP1ST.

Töltőképernyő helyett, reklámokat mutatna a gamereknek a Sony
A vállalat szabadalma egy olyan rendszerről szól, amely elsősorban videós tartalmakat mutogatna a játékok töltőképernyőin, kép a képben módszerrel jelenne meg azok felett. A rendszer dinamikusan megítélné, hogy várhatóan mennyi ideig fog tartani a töltés, és ahhoz igazítaná a lejátszott videó hosszát, de persze nem lenne muszáj végignézni a mozgóképet, ha közben már betöltött a játék.

Gyanús a gamereknek, hogy mit mutogatna nekik a Sony

A leírás alapján a rendszer például közösségi médiás vagy játékmenetes videókat játszhatna le, de akár más játékosok statisztikáit is megjeleníthetné. Ettől függetlenül gyanús, hogy leginkább reklámok megjelenítésére szeretnék bevetni, legyen szó az adott játékkal kapcsolatos kiegészítőkről és mikrotranzakciókról, vagy valami egészen másról.

A játékkiadók nem feltétlenül vennék rossz néven, ha elérhetővé válna egy ilyen funkció és részesedést kapnának a hirdetésekből származó bevételből, elvégre minden lehetőséget próbálnak megragadni a bevételszerzésre.

Természetesen a Sony egyelőre csak egy szabadalmi kérvényt nyújtott be, és ha meg is kapja a szabadalmat, akkor sem biztos, hogy valaha megvalósítja a benne leírt ötletet. Emellett nagyon sok múlik a konkrét kivitelezésen, beleértve azt, hogy opcionálisan letilthatnák-e a töltőképernyős reklámokat a játékosok.

