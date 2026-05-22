Azonnal frissítsen, ha GeForce van a számítógépében

Ezúttal nem csak a gamereknek érdemes telepíteniük a GeForce videóvezérlők legújabb illesztőprogramját. Az NVIDIA tizennégy sebezhetőséget javított a napokban kiadott legutolsó változatban, a sérülékenységek javát pedig magas kockázatúnak minősítették a szakemberek, a támadók Windows és Linux rendszereken is felhasználhatják azokat a saját céljaikra.

Ezúttal nem csak a gamereknek érdemes telepíteniük a GeForce videóvezérlők legújabb illesztőprogramját – Fotó: Unsplash

A javítások nemcsak a GeForce videókártyákat érintik, hanem a professzionális felhasználásra szánt Quadro, Tesla és NVS termékcsaládokat is. A legsúlyosabb hiba a CVE-2026-24187 azonosítójú, a szakértők szerint ez lehetőséget adhat távoli kódfuttatásra, adatlopásra, vagy akár teljes rendszerösszeomlás előidézésére.

Pár kattintás a GeForce meghajtójának frissítése

A hibákat megszüntető illesztőprogram Windows esetén az 596.49, míg Linuxon az 595.71.05 verziószámot viseli. Windowson a legegyszerűbb az NVIDIA Appon át telepíteni a legújabb drivert, ennek az ikonja a Tálca jobb sarkában van. Akinél ez valamiért nem jelenne meg, az manuálisan is megkeresheti és letöltheti a legújabb meghajtóprogramot az NVIDIA weboldaláról.

Ha valaki nem tudja, hogy pontosan milyen GeForce van a számítógépében, az nyissa meg a Start menüt, gépelje be az „Eszközkezelő” kifejezést, és indítsa el a feldobott programot. A legalsó „Videokártya” részt lenyitva kiderül a videóvezérlőjének pontos típusa.