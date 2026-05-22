Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meg vannak számlálva Putyin napjai? Hatalmas fordulat történt, ez durva

Sport

Robbie Keane felmondott a Fradinál

geforce

Azonnal frissítsen, ha GeForce van a számítógépében

24 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos sebezhetőségeket javítottak a meghajtójukban. A laptopos és asztali számítógépes GeForce-ok is érintettek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
geforcewindowslinuxnvidia

Ezúttal nem csak a gamereknek érdemes telepíteniük a GeForce videóvezérlők legújabb illesztőprogramját. Az NVIDIA tizennégy sebezhetőséget javított a napokban kiadott legutolsó változatban, a sérülékenységek javát pedig magas kockázatúnak minősítették a szakemberek, a támadók Windows és Linux rendszereken is felhasználhatják azokat a saját céljaikra.

Ezúttal nem csak a gamereknek érdemes telepíteniük a GeForce videóvezérlők legújabb illesztőprogramját
Ezúttal nem csak a gamereknek érdemes telepíteniük a GeForce videóvezérlők legújabb illesztőprogramját – Fotó: Unsplash

A javítások nemcsak a GeForce videókártyákat érintik, hanem a professzionális felhasználásra szánt Quadro, Tesla és NVS termékcsaládokat is. A legsúlyosabb hiba a CVE-2026-24187 azonosítójú, a szakértők szerint ez lehetőséget adhat távoli kódfuttatásra, adatlopásra, vagy akár teljes rendszerösszeomlás előidézésére.

Pár kattintás a GeForce meghajtójának frissítése

A hibákat megszüntető illesztőprogram Windows esetén az 596.49, míg Linuxon az 595.71.05 verziószámot viseli. Windowson a legegyszerűbb az NVIDIA Appon át telepíteni a legújabb drivert, ennek az ikonja a Tálca jobb sarkában van. Akinél ez valamiért nem jelenne meg, az manuálisan is megkeresheti és letöltheti a legújabb meghajtóprogramot az NVIDIA weboldaláról.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Ha valaki nem tudja, hogy pontosan milyen GeForce van a számítógépében, az nyissa meg a Start menüt, gépelje be az „Eszközkezelő” kifejezést, és indítsa el a feldobott programot. A legalsó „Videokártya” részt lenyitva kiderül a videóvezérlőjének pontos típusa.

Több milliárd számítógép van veszélyben a Chrome miatt

A technológiáját használó összes böngésző is érintett. Titkos botnet hozható létre a Chrome hibájával.

 

Az Apple most végleg elengedi ezeket a Mac gépeket – rengetegen járhatnak pórul

Nem lesznek frissíthetőek az ősszel érkező macOS 27-re. Búcsúznak az utolsó Intel processzoros Mac modellek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!