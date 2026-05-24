Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Figyelem!

Kánikula jön, de ami utána érkezik, arra senki sem számított

Gmail

Új Gmail-hiba terjed – mutatjuk, hogyan javíthatja

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mobilokon és táblagépeken is feltűnt a jelenség. Jön a javítás, addig is van trükk a Gmail bajára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
GmailAndroidhiba

Szokatlan hibajelenségről kezdtek panaszkodni az androidos mobiljaikon és táblagépeiken a Gmail mobilappot használók. Állításuk szerint az e-mailek megnyitásakor villog az alkalmazás és eltűnnek szövegek, néha szó szerint semmi sem látszik a levelekbe való belépés után, csak fehérség fogadja őket.

Gmail
A Gmail egyes androidos készülékeken villoghat levelek megnyitásakor - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A panaszosok egy része a Google támogatási fórumán és a közösségi médiában is jelezte a levélolvasási nehézségeit, így gyorsan eljutott a probléma híre a Gmail fejlesztőihez. A vizsgálódásaik során megerősítették, hogy valóban létező gondról van szó, de látszólag csak bizonyos termékeket érint, a Samsung Galaxy Z Fold3 mobilt és a Galaxy Tab S9 táblagépet használók biztosan találkozhattak vele.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A jelenséget nem maga a Gmail mobilapp okozza, az Android gyári WebView böngészőmotorja a hunyó, ennek segítségével jeleníti meg ez e-maileket a levelezőapp.

Jön a javítás a Gmail villogására

Ennek megfelelően a Gmail fejlesztői kénytelenek voltak továbbítani a hibát a WebView fejlesztőinek, akik mostanra béta formában tesztelni kezdték a hiba javítását. Az eddigi tapasztalatok alapján a frissítés megoldja majd a gondot, de beletelhet pár napba, amíg a Google Play Áruházon keresztül megkezdődik az általános terjesztése.

Addig is szerencsére van átmeneti megoldás a hibára: a kívánt e-mail megnyitása után elég a készülék egyszeri forgatásával átváltani az álló és a fekvő képernyőtájolás között, ettől valamiért megjavul a levelek megjelenítése.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

Ezzel a Gmail-módszerrel gyorsan eltűnhetnek a kéretlen levelek

Sokan naponta több tucat promóciós üzenetet és kéretlen hírlevelet kapnak, amelyek elárasztják a postaládát. A Gmail egyik rejtett funkciója azonban megkönnyítheti a leiratkozást és az inbox rendbetételét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!