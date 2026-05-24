Új Gmail-hiba terjed – mutatjuk, hogyan javíthatja

Szokatlan hibajelenségről kezdtek panaszkodni az androidos mobiljaikon és táblagépeiken a Gmail mobilappot használók. Állításuk szerint az e-mailek megnyitásakor villog az alkalmazás és eltűnnek szövegek, néha szó szerint semmi sem látszik a levelekbe való belépés után, csak fehérség fogadja őket.

A Gmail egyes androidos készülékeken villoghat levelek megnyitásakor - Képünk illusztráció

A panaszosok egy része a Google támogatási fórumán és a közösségi médiában is jelezte a levélolvasási nehézségeit, így gyorsan eljutott a probléma híre a Gmail fejlesztőihez. A vizsgálódásaik során megerősítették, hogy valóban létező gondról van szó, de látszólag csak bizonyos termékeket érint, a Samsung Galaxy Z Fold3 mobilt és a Galaxy Tab S9 táblagépet használók biztosan találkozhattak vele.

A jelenséget nem maga a Gmail mobilapp okozza, az Android gyári WebView böngészőmotorja a hunyó, ennek segítségével jeleníti meg ez e-maileket a levelezőapp.

Jön a javítás a Gmail villogására

Ennek megfelelően a Gmail fejlesztői kénytelenek voltak továbbítani a hibát a WebView fejlesztőinek, akik mostanra béta formában tesztelni kezdték a hiba javítását. Az eddigi tapasztalatok alapján a frissítés megoldja majd a gondot, de beletelhet pár napba, amíg a Google Play Áruházon keresztül megkezdődik az általános terjesztése.

Addig is szerencsére van átmeneti megoldás a hibára: a kívánt e-mail megnyitása után elég a készülék egyszeri forgatásával átváltani az álló és a fekvő képernyőtájolás között, ettől valamiért megjavul a levelek megjelenítése.

