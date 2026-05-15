Kevesebb ingyen tárhely jár az új Google-fiókokhoz

Jelentős változtatást vezetett be a frissen létrehozott felhasználói fiókoknál a Google. Az új regisztrációknál a vállalat eddig automatikusan 15 GB ingyenes tárhelyet biztosított, ezen a Gmail, a Drive és a Fotók közösen osztoznak. Most azonban más szelek fújnak, tényleg ingyen csak 5 GB jár, a megszokott 15 GB megszerzése már kompromisszumot igényel – írja a 9to5Google.com.

A módosításra az új Google-fiókok létrehozása során derült fény. A rendszer arról tájékoztatja a regisztrálókat, hogy a teljes 15 GB tárhelyet kizárólag a telefonszámuk megadása esetén hajlandó aktiválni. Aki nem hajlandó megadni és hitelesíteni a telefonszámát, annak be kell érnie 5 GB tárhellyel.

Márciusban léphetett életbe a Google változtatása

Nem tökéletesen világos, hogy a tárhely kapacitásával kapcsolatos változtatás mikor lépett életbe, azonban a Google releváns támogatási oldalain márciusban frissítették a szövegeket. Korábban mindenhol arról volt szó, hogy a Google-fiókokhoz díjmentesen 15 GB hely jár, ám az aktuális verziók már úgy fogalmaznak, miszerint „legfeljebb 15 GB” helyet kapnak a regisztrálók.

Hírünk írásáig a Google nem reagált az üggyel kapcsolatos megkeresésekre, és semmilyen nyilvános dokumentációban sem indokolta az ingyenes tárhely kapacitásával kapcsolatos változtatást. Ennek megfelelően csak spekulálni lehet az okokról, a népszerű elméletek szerint a szolgáltatásaival való visszaélések csökkentése és a memóriaválság miatt elszabadult adattárolási költségek állhatnak a háttérben.

Végül szintén rejtély, hogy a változtatások életbe lépése előtt regisztrált fiókok esetében tervezi-e a tárkapacitás utólagos csökkentését, erre utaló jel egyelőre nincs.

