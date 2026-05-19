Így állíthatja be a Google-t, hogy az Origo cikkeit mindig lássa

A Google keresője és hírfolyama alapvetően egy algoritmus döntésein alapul, amely figyelembe veszi a korábbi kattintásainkat, a keresési előzményeinket és a tartózkodási helyünket – de nem feltétlenül azt, hogy melyik híroldalt tartjuk a legmegbízhatóbbnak vagy a leginkább olvasni valónak. A Google Preferred Sources – vagyis előnyben részesített források – funkció ezt a hiányosságot orvosolja: lehetővé teszi, hogy mi magunk adjuk meg, mely híroldalak cikkei jelenjenek meg nagyobb eséllyel a Google Discover és a Google Hírek felületén.

A funkció Magyarországon is elérhető, és mind mobilon, mind asztali gépen beállítható.

Hogyan működik a Google Preferred Sources funkció?

A funkció a Google-fiókban, a Keresés személyre szabása menüpont alatt érhető el, ahol a Forrás beállításai között lehet megadni a preferált híroldalakat.a google.com/preferences/source oldalon a keresőmezőbe beírva a kívánt híroldal nevét, majd a megjelenő listában kipipálva azt, az adott forrás rendszeresen megjelenik a személyre szabott hírfolyamban.

Mit érdemes tudni a funkcióról?

A Preferred Sources beállítása nem jelenti azt, hogy kizárólag a kiválasztott forrásokból fogunk cikkeket látni – a Google továbbra is más oldalakat is megjelenít a hírfolyamban. Az előnyben részesített források azonban nagyobb valószínűséggel kerülnek elénk, és a rendszer idővel egyre jobban alkalmazkodik a preferenciáinkhoz. Érdemes tudni azt is, hogy a beállítások Google-fiókhoz kötöttek – ha más eszközön is be vagyunk jelentkezve ugyanazzal a fiókkal, a preferenciák ott is érvényesülnek.