Minden képzeletet felülmúló megoldással próbálja visszaszorítani a hústermékek lopását a brit Co-op áruházlánc, GPS-szel követhető műanyag dobozokba kezdte zárni a húsokat az üzleteiben. A kolbászok, steakek és marhahúsok csak a pénztárnál szabadíthatók ki a biztonsági tokból – írja az Independent.

GPS-szel követi a boltból lopott kolbászt az angol üzletlánc

Fotó: Markus Maeder / Pexels

A Brit Kiskereskedelmi Konzorcium adatai szerint tavaly 5,5 millió ismert lopási eset történt a brit boltokban, amelyek több mint 400 millió font veszteséget okoztak az üzleteknek, hozzávetőlegesen 166 milliárd forintról van szó. A tolvajok szó szerint minden visznek az üzletekből, ami tudnak, ami alól a hústermékek sem kivételek, emiatt vezette be a GPS-nyomkövetős dobozokat a Co-op.

GPS nélkül is sikerült lejjebb leszorítani a lopások számát

Az áruházlánc beszámolója szerint tavaly már sikerült jelentős előrelépéseket elérni az üzleteiben, többek közt bővítette a biztonsági kamerás rendszereket, testkamerát kaptak a biztonsági őrök, megváltozott a pénztárak kialakítása. Az intézkedések hatására tavaly több mint 20%-kal csökkent a bűncselekmények száma az üzleteiben, míg az antiszociális viselkedés 36 százalékkal, az alkalmazottakat ért fizikai támadások pedig 31 százalékkal estek vissza.

Sausages in locked Perspex boxes with a GPS tracker where I live in the wilds of Sussex. Britain has fallen. pic.twitter.com/7GDq3Dog8v — Duncan Barkes (@DuncanBarkes) May 17, 2026

A különleges megoldás az interneten is nagy visszhangot váltott ki. Duncan Barkes brit műsorvezető megosztott egy fotót a GPS-es dobozokba zárt kolbászokról az X-en, azzal a kommentárral, hogy „Britannia elesett”.

