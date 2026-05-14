A többség azt feltételezi, hogy a mesterséges intelligenciás modellek betanítása teljesen automatizált módon történik, ám ez távol áll a valóságtól, az MI-cégek pedig nem sietnek tiszta vizet önteni a pohárba. Világszerte több tízezer ember foglalkozik azzal főállásban, hogy rendszerezze és leíró címkékkel lássa el a modellek tanítására használt nyersanyagokat, a munkájuk nélkül a mai napig fabatkát sem érnének a ChatGPT-hez hasonló eszközök. Ezekről a háttérmunkásokról nem véletlenül nem hall a nagyközönség. Az adatdolgozóknak hívott munkavállalók a költséghatékonyság jegyében szerződéses szolgáltatócégeken keresztül dolgoznak az MI-cégek számára, és az elmúlt években kitudódott, hogy minimálbérért vagy nem sokkal többért végzik a munkát. Előfordult, hogy annyira elszegényedtek, hogy hajléktalanná váltak – számolt be a Futurism.

Olyan rossz fizetést kapnak az adatdolgozók az MI-cégektől, hogy akár a hajléktalanság is fenyegeti őket

Fotó: Unsplash

Hajléktalanná válnak az amerikai adatdolgozók

Az adatmunkások jókora része fejlődő országokban él, de többek közt az Egyesült Államokban is akadnak ilyen pozíciók. Viszont az amerikaiakat sem becsülik meg jobban, mint az Indiában vagy Kenyában dolgozó társaikat.

A Communication Workers of America 2025-ös kutatása szerint az MI-rendszereket betanító amerikai adatmunkások 22 százaléka vált legalább egyszer hajléktalanná az alacsony bérezése miatt. Tim Newman munkaügyi kutató adatai szerint a dolgozók 86 százaléka számára bizonyult küzdelemnek a számlák kifizetése, közel egynegyedük pedig állami segélyekre – például élelmiszerjegyekre és olcsó Medicaid társadalombiztosításra – szorult a túlélés érdekében.

Az MI-ipar számára dolgozó adatmunkások ráadásul gyakran képzettséggel rendelkező személyek. A helyzetükre rávilágított riport megszólaltatott egy fiatal nőt, aki egy jó nevű egyetemen szerzett PhD-fokozatot, azonban csak mellékállású tanítói és pénztárosi munkát talált. Kénytelen volt a nővéréhez költözni és élelmiszerjegyeket igényelni, mígnem kapott egy 55 dolláros órabérrel kecsegtető állást az egyik adatmunkásokat foglalkoztató cégnél.

Ez jó fizetség volt, de nem tartott sokáig az öröme: két héttel a felvétele után közölték vele, hogy valójában ennyi volt a munka, mehet Isten hírével.

Mindezek rávilágítanak arra, hogy az MI-cégek miért hallgatnak mélységesen az adatmunkásokról: a végeredmény szempontjából vannak olyan fontosak, mint a modelleket fejlesztő programozók, de minimálbérnél többet nem kívánnak áldozni a kompenzálásukra. Inkább kiszervezték szolgáltatócégeknek a foglalkoztatásukat, és nem firtatják, hogy azok miféle üzleti praktikák miatt tudják olcsón elvégezni a rájuk bízott munkát.