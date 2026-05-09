Halálos hajsza: börtönbe került az önjelölt igazságosztó

Börtönbüntetésre ítélt a gwangjui körzeti bíróság egy ittas sofőrök leleplezéséről ismertté vált, dél-koreai youtubert. Az önjelölt igazságosztó utolsó akciója 2024. szeptember 22-én hajnali háromnegyed négykor kezdődött. Choi a piros lámpa által megállított forgalmat kihasználva odasétált egy városi terepjáró sofőrjéhez, majd a kamerát az arcába dugva megkérdezte tőle, hogy ittas-e.

A sofőr erre pánikba esett és menekülni kezdett, mire a Choi vezetéknéven azonosított youtuber és a vele „szolgálatot teljesítő” két rajongója autókkal követni kezdték, továbbra is mindent élő adásban közvetítve. Nem tartott sokáig a hajsza, a menekülő sofőr két kilométer után egy út szélén tartó trélerbe csapódott. Choi és a társai elsősegélyt nyújtottak és hívták a mentőket, azonban a sofőr a helyszínen meghalt, az autója pedig kigyulladt és kiégett. Mindhárom férfi ellen büntetőeljárás indult.

Jogtalanul önbíráskodott az igazságosztó

Védekezésük során a vádlottak társadalmi igazságra hivatkoztak, és tagadták, hogy életben vagy vagyonban kárt kívántak volna okozni. Az ügyvédjük azzal próbálkozott, hogy nem bizonyítható az összefüggés a halálos közúti baleset és az üldözés között.

A bíró elutasította az érveléseket, és megállapította, hogy Choi önbíráskodva lépett fel, a tettei nem szolgáltak közérdeket, őt és a segítőit is bűnösnek ítélte az összes vádpontban.

Felemelgette még, hogy Choi és a nézői nem először érezték magukat a törvények felett állóknak, két olyan esetről van tudomása, mikor eljárás indult ellenük az ittas sofőrök szabadságának jogtalan korlátozása miatt. Choi másfél év letöltendő börtönbüntetést kapott, míg a rajongói választhatnak a két évre felfüggesztett 6 hónap börtönbüntetés, vagy az 1-2 millió won (205-410 ezer forint) közti pénzbírság között.