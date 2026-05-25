Az állattartók rendszeresen nem tudják mire vélni a házi kedvenceik szokatlan viselkedését, ilyenkor gyakran oda is vetik, hogy bárcsak tudnának beszélni. Egy kínai startup most azt állítja, hogy félig-meddig megoldotta a problémát: a Meng Xiaoyi olyan mesterséges intelligenciával működő kütyüt fejlesztett, amely állítólag képes megállapítani az állatok hangjainak és viselkedéseinek a jelentését – írja a dexerto.com.

Kütyü tolmácsolná a házi kedvencek viselkedését (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az elmúlt években számos „állatfordító” alkalmazás jelent meg, de ezek csak szórakoztatási célúak, nem képesek megérteni az állatok viselkedését. A kínai cég azt állítja, hogy az új készüléke tudományos alapokra épül, és közel 95 százalékos pontossággal képes felismerni a háziállatok érzelmeit és reakcióit.

MI tolmácsolná a házi kedvencek viselkedését

A cég kütyüjét az állat nyakörvére kell rögzíteni, a szenzoros adatait az Alibaba Cloud Qwen nyelvi modellje dolgozza fel. A rendszer hangminták és viselkedési adatok alapján elemzi az állatok kommunikációját. A gyártó szerint a technológia képes felismerni például az örömöt, az éhséget, de akár a stresszt is, bár ezek pont olyan dolgok, amelyeket segítség nélkül is a legkönnyebben megértenek a gazdik.

A termék körül természetesen erős a szkepticizmus, részben mivel a vállalat még nem publikált tudományos kutatásokat és részletes adatokat az állításainak alátámasztására. Felmerült, hogy a 95%-os pontosság túl optimista becslés lehet.

Ennek ellenére a befektetők bíznak az ötletben: a startup már 300 millió forint feletti összegnek megfelelő jüant szerzett, hiszen világszerte gazdik millió lehetnek rávehetőek egy ilyen kütyü beszerzésére. Kínában már elég nagy siker, május eleje óta előrendelésben tízezernél is több fogyott belőle, pedig a 36 ezer forintnak megfelelő 799 jüanos árával nem titulálható filléres dolognak.

