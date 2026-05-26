Más iparágakhoz hasonlóan a turizmusban is gombamód szaporodnak az MI-alapú chatbotok, elsődlegesen az online szállásfoglalások terén kezdték bevetni azokat a szálláskereső oldalak és a hotelek. A technológia célját az ügyintézés gyorsítása és egyszerűsítése jelenti, ám egy friss kutatás szerint sok vendég kellemetlennek érzi a chatbotokkal való kommunikációt, rossz tapasztalata van azokkal – írja a digitaltrends.com.

Elüldözhetik a szállásoldalak chatbotjai a hotelvendégeket (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A Texas A&M Egyetem kutatói 340 brit utazó véleményét kérdeztek meg, akik már használtak vagy próbáltak chatbotot használni a hotelszoba-foglalás során, és bizony nem nyerte meg őket a műszaki fejlesztés. A vizsgálat szerint három fő tényező vált ki az emberekben aggodalmat vagy nyugtalanító érzést a chatbotos ügyintézéskor: a pontatlanság, a megtévesztő működés, továbbá a túlzott tolakodás.

A messze legnagyobb jelentőségű problémát a chatbotok tárgyi tévedései jelentették: rossz árakat adtak meg, félreérthetően kommunikálták a lemondási feltételeket, bizonyos kérdésekre pedig egyszerűen nem válaszoltak.

Inkább emberrel beszélnének a leendő hotelvendégek

A kutatás szerint a kellemetlen élmények hatására a szálláskeresők 38%-kal kisebb eséllyel folytatták a beszélgetést a chatbotokkal, sokan inkább elhalasztották vagy teljesen megszakították a foglalást.

A szakértők szerint a chatbotokkal szembeni elégedetlenségben szerepet játszik, hogy azok gyakran túlságosan embereknek próbálnak tűnni, így pszichológiai okokból a tévedéseik a racionálisnál nagyobb csalódást váltanak ki a szállást foglalni próbálókból.

A kutatók szerint a vendégek sokkal elnézőbbek, ha a chatbot rögtön jelzi, hogy mesterséges intelligencia működteti, nem próbálja görcsösen ember benyomását kelteni.

Emellett persze fontos, hogy a hotelek és szállásoldalakat könnyen elérhető emberi ügyfélszolgálatot is biztosítsanak a bonyolultabb kérdések és esetek kezelésére, a chatbotok legfeljebb egyszerű ügyeket képesek elintézni.

Durván átverte az embereket a Turing-teszten a ChatGPT

Egy amerikai kutatás szerint a mesterséges intelligencia már képes úgy beszélgetni az emberekkel, hogy jellemzően valódi embernek hiszik. A Kaliforniai Egyetem San Diego kutatásában, a Turing-teszten a ChatGPT éppen legújabb, GPT-4.5 modellje még az emberi résztvevőknél is sikeresebben győzte meg a vizsgálat alanyait arról, hogy valódi személlyel beszélgetnek.