Elképesztő ez az új, infrahangos tűzoltó készülék

Turnéra indult az amerikai Sonic Fire Tech nevű vállalat a hazájában, tűzoltóságokkal együttműködve demonstrál egy újszerű tűzoltási eljárást. A rendszer alacsony frekvenciájú infrahangos hullámokat bocsát ki, amelyek eltávolítják az oxigént a tűz közeléből, ezzel elvéve az égés táplálékát.

Otthoni és céges ügyfelek mellett tűzoltóságoknak is értékesítené az infrahangos tűzoltórendszert a vállalat

A technológia gyökerei a NASA-hoz nyúlnak vissza: a cég alapítója korábban az amerikai űrügynökségnél dolgozott mérnökként és hasonló elvű rendszereket fejlesztett. A hangalapú tűzoltás nem teljes újdonság, de a tényleges alkalmazása eddig praktikussági okokból váratott magára.

Károkozás nélkül olt az infrahangos tűzoltókészülék

A vállalkozás potenciálisan áttörést jelentő innovációját az jelenti, hogy a tűzoltórendszere képes célzottan irányítani az infrahangot, hogy azzal hatékonyan lehessen fellépni a tüzek ellen. A Sonic Fire Tech szerint otthonokban és egyéb belső terekben részben vagy egészében kiválthatja a klasszikus, víz vagy hab szórásával működő tűzoltórendszereket, így megelőzi a járulékos kárt a védett épületekben és tárgyakban.

A technológia továbbra is kutatási és fejlesztési fázisban jár, a cég tűzoltóságok segítségével tesztelné és csiszolná. Végső soron olyan megoldással állna elő, amit aztán értékesíteni tudna számukra, hiszen ha komolyabb tüzeket is lehetne oltani a technológiával, az masszívan kényelmesebbé tenné a tűzoltók dolgát, továbbá óriási mennyiségű víz megspórolását tenné lehetővé, miközben persze egy vagyont kereshetne a technológián.

Az infrahangos tűzoltás látszólag legnagyobb problémája, hogy az éppen aktuális lángok talán kiolthatóak vele, de a vizes vagy habos oltással szemben nem hűti a forró felületeket és anyagokat, továbbá nem hoz létre olyan közeget, amely megnehezítené a lángok újbóli felcsapását.

Ez óriási probléma, hiszen hiába vannak „elfújva” a lángok az infrahanggal, ha bármelyik pillanatban újból felcsapnak.

