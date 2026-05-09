extra titkosítás

Lehallgathatóvá váltak az Instagram csevegései

Opcionálisan sem kapcsolható be többé a titkosítás. A biztonságot keresőknek más chatappra kell váltaniuk az Instagramról.
A néhány héttel ezelőtti bejelentésének megfelelően a Meta május 8-án eltávolította a végpontok közötti titkosítást az Instagram beépített csevegőjéből. A technológia lényege, hogy az üzenetek tartalmát kizárólag a küldő és a fogadó fél tudja elolvasni, még a chatszolgáltatást biztosító cég sem kukkanthat beléjük.

The Instagram logo is displayed on a smartphone screen in this photo illustration in Brussels, Belgium, on March 29, 2026. Governments, parents, and regulators are advocating for stricter safeguards to protect children online following lawsuits and investigations into social media addiction, exposure to harmful content, and risks to minors' mental health.
Sok felhasználó nem fog örülni, hogy az Instagramon megszűnt a titkosítás
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Az Instagram 2019-ben vezette be a végponttól végpontig tartó titkosítást, de sosem tette alapértelmezetten aktívvá, mindig is manuálisan kellett bekapcsolni a magánszféravédelmi extrát. Most viszont megszűnt ez a lehetőség, az eddigi használói pedig értesítést kapnak arról, hogy miként tölthetik le a korábbi üzeneteiket és a bennük lévő csatolmányokat, ha meg szeretnék őrizni azokat.

Túl rizikósnak vélte az Instagram a titkosítást

A Meta szerint az extra titkosítás kivezetése mögött az áll, hogy a felhasználók csak kis tábora használta a funkciót, továbbá biztonsági megfontolások is szóltak ellene. Az utóbbit nem fejtette ki a Meta, de nagy valószínűséggel arról van szó, hogy az üzenetváltások extra titkosítása nehezebbé tette a gyanúsan viselkedő felhasználók automatizált lefülelését. 

Nem titok, hogy a zaklatók és a gyermekbántalmazók nem felejtették el bekapcsolni a titkosítást, mikor kapcsolatba próbáltak lépni a meglévő vagy leendő áldozataikkal az Instagram chatfunkcióján keresztül. 

A Meta nem felejtette el kiemelni, hogy a végpontok közti titkosítást használó csevegőappra vágyók átállhatnak a tulajdonában lévő WhatsAppra. Természetesen más alternatívák is léteznek, például a Signal és a Telegram is népszerű választások.

 

