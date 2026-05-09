Lehallgathatóvá váltak az Instagram csevegései

A néhány héttel ezelőtti bejelentésének megfelelően a Meta május 8-án eltávolította a végpontok közötti titkosítást az Instagram beépített csevegőjéből. A technológia lényege, hogy az üzenetek tartalmát kizárólag a küldő és a fogadó fél tudja elolvasni, még a chatszolgáltatást biztosító cég sem kukkanthat beléjük.

Sok felhasználó nem fog örülni, hogy az Instagramon megszűnt a titkosítás

Az Instagram 2019-ben vezette be a végponttól végpontig tartó titkosítást, de sosem tette alapértelmezetten aktívvá, mindig is manuálisan kellett bekapcsolni a magánszféravédelmi extrát. Most viszont megszűnt ez a lehetőség, az eddigi használói pedig értesítést kapnak arról, hogy miként tölthetik le a korábbi üzeneteiket és a bennük lévő csatolmányokat, ha meg szeretnék őrizni azokat.

Túl rizikósnak vélte az Instagram a titkosítást

A Meta szerint az extra titkosítás kivezetése mögött az áll, hogy a felhasználók csak kis tábora használta a funkciót, továbbá biztonsági megfontolások is szóltak ellene. Az utóbbit nem fejtette ki a Meta, de nagy valószínűséggel arról van szó, hogy az üzenetváltások extra titkosítása nehezebbé tette a gyanúsan viselkedő felhasználók automatizált lefülelését.

Nem titok, hogy a zaklatók és a gyermekbántalmazók nem felejtették el bekapcsolni a titkosítást, mikor kapcsolatba próbáltak lépni a meglévő vagy leendő áldozataikkal az Instagram chatfunkcióján keresztül.

A Meta nem felejtette el kiemelni, hogy a végpontok közti titkosítást használó csevegőappra vágyók átállhatnak a tulajdonában lévő WhatsAppra. Természetesen más alternatívák is léteznek, például a Signal és a Telegram is népszerű választások.