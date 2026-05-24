Kivezeti a mesterséges intelligenciát a kávézólánc

A Starbucks kávézólánc mindössze kilenc hónappal az észak-amerikai vendéglátó egységeiben való kötelező bevezetését követően meneszti a mesterséges intelligenciás készletkezelő rendszerét, írja a Reuters. Az Automated Counting nevű szoftver célja az volt, hogy precízebbé és gyorsabbá tegye az üzletek készletellenőrzését, ám a gyakorlatban annyi hibát vétett, hogy felesleges volt bajlódni vele.

Mindössze kilenc hónapig használta a mesterséges intelligenciás rendszert az ismert kávézólánc

Fotó: Starbuck

Visszatér a kávézólánc az emberi készletezéshez

A rendszer használata 2025 szeptemberében vált kötelezővé az amerikai üzletekben, a NomadGo fejlesztette. Az alkalmazottak táblagépek kameráival szkennelték a polcokat és a hűtőket, a mesterséges intelligenciának pedig automatikusan számolnia kellett volna a tejeket, a szirupokat és az egyéb alapanyagokat. Elviekben ez nem csak munkaerőt szabadított volna fel, de a jobb készletnyilvántartásnak köszönhetően elkerülte volna, hogy alapanyaghiány miatt ne sikerüljön kiszolgálni a vevőket.

A vezérigazgató szerint ez a Starbucks mumusa, bevételt és vendégeket veszítenek, mert valahogy rendszeresen nem sikerül minden hozzávalót készleten tartani.

A Reuters beszámolója szerint az Automated Counting rendszeresen hibázott, összekeverte a különböző tejtípusokat, vagy egyszerűen kihagyott bizonyos tételeket, rosszul számolt. Mulatságos adalék a helyzethez, hogy szoftver kötelező bevezetésekor a Starbucks egy reklámvideóban dicsekedett el a nagy innovációval. A szemfülesek észrevették, hogy a demonstráció során nem érzékelt egy üveg borsmentaszirupot a polcon, akkor is rosszul számolt.

Ezek szerint a problémát máig nem sikerült megoldani, így a Starbucks vezérigazgatója egy belső körlevélben bejelentette, hogy visszatérnek az üzletek a kézi készletezéshez. A cég inkább napi készletfeltöltésekkel kíván meggyőződni arról, hogy mindig rendelkezésre álljon az összes hozzávaló az üzleteiben.

