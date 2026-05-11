A csaló és kártevő androidos mobilappok oroszlánrészét ugyan képes a kapuin kívül tartani a Google Play Áruház, de nem golyóálló az Android programboltja, néha sikerül belecsempészni néhány kártevőt. Az ESET biztonsági cég most leleplezte a legújabb efféle incidenst, 28 olyan kártevő mobilappot talált a kínálatában, amelyek azt ígérték, hogy kisebb fizetségért lehetővé teszik a mások mobiljai utáni kémkedést, a készülékeik teljesen titkos megfigyelését.

7,3 millióan dőltek be a titkos kémkedést ígérő mobilappoknak

Ilyen kémprogramok léteznek, ám a mások utáni kémkedni próbálók viszonylag ritkán járnak velük sikerrel, hiszen az adatgyűjtő komponenseiket telepíteni kell valahogy az áldozatok mobiljaira. Ezzel szemben a „CallPhantom” családba tartozó, most lebukott appok az ígérték a letöltőknek, hogy erre semmi szükség sincs: csak meg kell adni az áldozatuk telefonszámát, majd a piszkos anyagiak letudását követően már láthatják is a hívástörténeteiket, elolvashatják az SMS-eiket és a chatappos csevegéseiket.

Az ígéret túlságosan szépen hangozhatott ahhoz, hogy igaz legyen, de világszerte 7,3 millióan mégis letöltötték a csaló alkalmazásokat, hátha tényleg lehet velük titokban kémkedni mások után. Jó eséllyel nem sokáig tartott az örömük, a díj kifizetése után tényleg megjelentek különféle hívástörténeteknek és csevegéseknek tűnő adatok, ám ezek gépileg generált, hamis információk voltak, és erre jó eséllyel gyorsan rá is jöttek a használók.

Egyes mobilappok még a Play Áruház fizetési rendszerét is megkerülték, így a hamis kémappok által átvertek egy része még csak pénzvisszatérítési igényt sem nyújthat be.

Az ESET bejelentését követően a Google törölte a Play Áruház kínálatából a hamis kémappokat. Az alkalmazásbolt gépi védelmei jó eséllyel azért nem detektálták a csaló appokat, mert nem tanúsítottak a megszokott mobilos kártevőkre utaló viselkedéseket, teljesen klasszikus átverésben utaztak – számolt be a digitaltrends.

