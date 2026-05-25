A hívő keresztények fele bízik az MI spirituális tanácsaiban

Rendkívül ellentmondásos eredményeket hozott hozott egy friss amerikai felmérés: a hívő keresztények 48 százaléka megbízik a chatbotoktól kapott, spirituális tanácsokban. A Barna kutatóintézet felmérése alapján a válaszadók 34 százaléka szerint ezek ugyanolyan megbízhatóak lehetnek, mint egy valódi lelkipásztor útmutatásai – írja a TheRegister.com.

A fiatalabb generációk még nyitottabbak az új technológiára. A Z generáció tagjainak 39 százaléka, az Y generációnak pedig 44 százaléka úgy véli, hogy az MI és az emberi prédikátor szavai között nincs jelentős különbség a spirituális tanácsadás terén.

A papok ugyanakkor jóval szkeptikusabbak: mindössze 12 százalékuk gondolja úgy, hogy az MI valóban támogatni tudja az emberek hitbéli fejlődését.

Nem tudják a keresztények, hogy mit gondoljanak az MI-ről

A felmérés szerint az amerikai hívők többsége egyszerre bízik a technológiában és aggódik miatta. A megkérdezett keresztények 83 százaléka tart attól, hogy az MI félreértelmezheti a Szentírást, 73 százalék pedig úgy véli, hogy a technológia gyengítheti a vallási hitet.

Daniel Copeland, a Barna kutatási vezetője szerint az eredmények zavarba ejtőek, hiszen a válaszadók váratlanul nagy része megbízik a chatbotoktól kapott spirituális tanácsokban, miközben attól is tartanak, hogy azok félreértelmezik a Bibliát, leválthatják Istent, alááshatják a vallási vezetők szerepét.

A katolikus egyház több vezetője is figyelmeztetett már az MI veszélyeire. A néhai Ferenc pápa korábban globális szabályozást sürgetett, XIV. Leó pápa pedig a nyomdokaiba lépett az aggodalmaival.

„Azáltal, hogy emberi hangokat, arcokat, bölcsességet, tudást, tudatot, felelősséget, empátiát és barátságot szimulál… a mesterséges intelligencia nem csupán az információs ökoszisztémákba avatkozhat bele, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjére, az emberi kapcsolatokba is betolakodhat" – nyilatkozat idén januárban.

