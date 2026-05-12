Európába is jön a nyakba akasztva viselhető klíma

Néhány héttel a nyár beköszönte előtt a Sony bemutatta a nyakba akasztva viselhető klímaberendezésének legújabb változatát. A szokatlan eszközben eredetileg a vállalat sem hitt, így 2019-ben egy közösségi finanszírozós kampánnyal mérte fel az iránta való igényt, a siker láttán pedig már folyamatosan finomítja a Reon nevű terméket. A most bejelentett Reon Pocket Pro Plus az elődeihez hasonlóan nem ventilátort használ a hűtésre, hanem Peltier-hatással működik: a háttal érintkező része hűvössé válik a használata során, ezzel jobb komfortérzetet biztosítva a nyári forróságtól szenvedő viselők számára. A kütyü viszonylag kis méretű, de nem láthatatlan, elsősorban ing, nem pedig póló alatti használatra szánják. Eggyel a maximális fokozat alatt olyan 10 óra az akkus üzemideje – írja a digitaltrends.com.

A Sony szerint ez elődjéhez képest az új modell 20 százalékkal jobb teljesítménnyel működik, ami 2 Celsius-fokos hűtési különbséget jelent. Ezt egy finomított hűtési algoritmus egészíti ki, amely folyamatosan figyeli mind az eszköz, mind pedig a környezet hőmérsékletét, és automatikusan igazítja a hűtési teljesítményt, hogy a viselőknek nem kelljen a kütyü állítgatásával foglalkozniuk.

A Reon termékcsalád első körben Ázsiában vált elérhetővé, és a mostani legújabb modell lesz az első, amelyet az Egyesült Királyságban és a kontinentális Európában is széles körben forgalmazni kíván a Sony. A heteken belül piacra kerülő termék 220 eurós, olyan 79 ezer forintos ajánlott fogyasztói árat kapott.

