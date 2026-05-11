Megvadultak és összeomlanak a neves gyártó laptopjai

Súlyos hibáról kezdtek panaszkodni a Dell asztali gépekkel és laptopokkal rendelkezők, állításuk szerint a számítógépeik röviddel a bekapcsolásukat követően fekete hibaképernyőt mutatnak (ez a régi Kék Halál utódja), majd automatikusan újraindulnak.

Súlyos hibáról kezdtek panaszkodni a Dell asztali gépekkel és laptopokkal rendelkezők – Fotó: Unsplash

A Neowin egyik érintett és hozzáértő olvasója utánajárt az ügynek. A Windows összeomlási jelentéseinek tanulmányozását követően egyértelművé vált, hogy Dell SupportAssist támogatói szoftver miatt hasalnak el a számítógépek, csúnya hiba került a legújabb verziójába. Hírünk írásáig a Dell nem szólalt meg az ügyben, és az sem világos, hogy világszerte vajon hány számítógépet érint a hibajelenség.

Ezt tehetik az összeomló laptopok gazdái

A hibajelenség jelenleg csak azzal szüntethető meg, hogy el kell távolítani a számítógépről a Dell SupportAssist alkalmazást. Amennyiben a PC azelőtt összeomlik, hogy ez megtörténhetne, akkor csökkentett módban kell indítani a Windowst, hogy ne töltődjön be a problémát kiváltó szoftver. Az ehhez szükséges instrukciók a Microsoft támogatási oldalán olvashatóak.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!