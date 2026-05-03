Illegalizálják a levetkőztető appokat és a hamis képeiket

Az amerikai Minnesota állam törvényhozása egyhangú szavazással elfogadta a törvényjavaslatot, amely betiltja az elmúlt években futótűzként terjedt levetkőztető appokat és weboldalakat, továbbá a velük történő képgenerálást.

Nemcsak a hamis képek készítői, de az általuk használt levetkőztető appok fejlesztői is felelősségre vonhatóak

Fotó: Eric Ward / Unsplash

A levetkőztető appok mesterséges intelligenciával valódi személyekről készítenek hamis, ráadásul gyakran meggyőző meztelen képeket, gyakran az áldozatok közösségi médiában megosztott fotói alapján. Tim Walz kormányzó várhatóan tempósan aláírja majd a törvényt, így még idén augusztusban érvénybe léphet.

Amennyiben egy áldozat feljelentést tesz a hamis meztelen képei miatt, akkor a generálásukat elvégzett személy mellett a használt levetkőztető app fejlesztője is felelősségre vonható.

Az ügyész elrendelheti a levetkőztető app blokkolását Minnesotában, és jelentett fotónként akár 500 ezer dollár pénzbírságot is kiszabhat a fejlesztőre. Az összegyűjtött bírságokat szexuális erőszak, általános bűncselekmények, párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás áldozatainak a megsegítésére kívánja fordítani az állam.

Óvatosan készítették elő a levetkőztető appok tiltását

A törvény születésének konkrét apropója egy minnesotai férfi esete volt, aki egy levetkőztető app segítségével több mint 80 ismerős nő képét manipulálta.

A törvény megalkotásában a RAINN, az Egyesült Államok nemzeti szexuális erőszak elleni nonprofit szervezete is részt vett. A problémák megelőzése érdekében a RAINN technológiai vállalatokkal is egyeztetett a jogszabály kidolgozása során, hogy elkerüljék a Photoshophoz hasonló, széles körben használt, de speciális tudást igénylő alkalmazások büntetését.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!