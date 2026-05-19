Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Fontos

Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

macos 27

Az Apple most végleg elengedi ezeket a Mac gépeket – rengetegen járhatnak pórul

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem lesznek frissíthetőek az ősszel érkező macOS 27-re. Búcsúznak az utolsó Intel processzoros Mac modellek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
macos 27támogatásapple

A várhatóan idén ősszel befutó macOS 27-et csak néhány hét múlva fogja bejelenteni az Apple, azonban azt megerősítette, hogy a rendszer nem lesz telepíthető négy régebbi Mac számítógépére. A kérdéses termékek megmaradnak a jelenlegi macOS 26 Tahoe rendszeren, nem kapnak többé új szoftveres funkciókat, bár biztonsági javításokat várhatóan 1-2 évig még kiad rájuk az Apple. Emiatt egy darabig nem lesz muszáj lecserélni azokat, ha megfelelnek a céljukra.

A macOS 27 érkezésével több Intel processzoros Mac modell végleg kiesik az Apple teljes értékű támogatásából.
A macOS 27 érkezésével több Intel processzoros Mac modell végleg kiesik az Apple teljes értékű támogatásából Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

macOS 27: ezek a Mac modellek végleg kiesnek az Apple támogatásából

A macOS 27 által már nem támogatott Mac számítógépek érdekessége, hogy ezek a legutolsó Intel Core processzorral piacra dobott modellek. Az Apple operációs rendszerének idei főverziója lesz az első, amely már kizárólag Apple processzoros Mac gépekre telepíthető.

Az idei macOS 27 az alábbi termékekre nem lesz már installálható:

  • MacBook Pro (16 hüvelykes, 2019)
  • MacBook Pro (13 hüvelykes, 2020, négy darab Thunderbolt 3 csatlakozóval)
  • iMac (2020)
  • Mac Pro (2019)

Nem éri meg pénzt adni a túl régi Mac modellekért

A listán lévő számítógépeket már jobb elkerülni, hiszen hiába kaphatóak Apple-mércével elérhető áron a használt piacon, de a teljes értékű szoftveres támogatásuk közeljövőbeli megszűnésével már nem ajánlhatóak. Főleg mikor tudni, hogy biztonsági javításokat sem lesznek már hozzájuk sokáig.

A használtan és moderált büdzséből asztali gépet vagy laptopot vásárolni kívánók jobban járnak, ha mást választanak helyettük, még ha azonos összegért azon nem is lesz almás logó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!