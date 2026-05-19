Az Apple most végleg elengedi ezeket a Mac gépeket – rengetegen járhatnak pórul

A várhatóan idén ősszel befutó macOS 27-et csak néhány hét múlva fogja bejelenteni az Apple, azonban azt megerősítette, hogy a rendszer nem lesz telepíthető négy régebbi Mac számítógépére. A kérdéses termékek megmaradnak a jelenlegi macOS 26 Tahoe rendszeren, nem kapnak többé új szoftveres funkciókat, bár biztonsági javításokat várhatóan 1-2 évig még kiad rájuk az Apple. Emiatt egy darabig nem lesz muszáj lecserélni azokat, ha megfelelnek a céljukra.

A macOS 27 érkezésével több Intel processzoros Mac modell végleg kiesik az Apple teljes értékű támogatásából Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

macOS 27: ezek a Mac modellek végleg kiesnek az Apple támogatásából

A macOS 27 által már nem támogatott Mac számítógépek érdekessége, hogy ezek a legutolsó Intel Core processzorral piacra dobott modellek. Az Apple operációs rendszerének idei főverziója lesz az első, amely már kizárólag Apple processzoros Mac gépekre telepíthető.

Az idei macOS 27 az alábbi termékekre nem lesz már installálható:

MacBook Pro (16 hüvelykes, 2019)

MacBook Pro (13 hüvelykes, 2020, négy darab Thunderbolt 3 csatlakozóval)

iMac (2020)

Mac Pro (2019)

Nem éri meg pénzt adni a túl régi Mac modellekért

A listán lévő számítógépeket már jobb elkerülni, hiszen hiába kaphatóak Apple-mércével elérhető áron a használt piacon, de a teljes értékű szoftveres támogatásuk közeljövőbeli megszűnésével már nem ajánlhatóak. Főleg mikor tudni, hogy biztonsági javításokat sem lesznek már hozzájuk sokáig.

A használtan és moderált büdzséből asztali gépet vagy laptopot vásárolni kívánók jobban járnak, ha mást választanak helyettük, még ha azonos összegért azon nem is lesz almás logó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!