Ez a macska segíthet annak, aki túl sokat facebookozik

A közösségi média böngészésével töltött idő csökkentésére számos trükk és segédeszköz létezik, de a Cat Gatekeeper új szintet jelent a műfajban. A japán fejlesztő által készített Chrome-kiterjesztés akkor lép akcióba, mikor a felhasználó túllépi közösségi média görgetésére szánt időt: egyszerűen besétál a képernyőre egy macska és kitakarja a weboldalakat, amíg le nem jár a visszaszámlálás.

Hamisítatlan macska energiával operál a Cat Gatekeeper Chrome-bővítmény

Fotó: ZOKUZOKU

Az ötletet a valóság ihlette, a macskával rendelkezők jó tudják, hogy az állatok előszeretettel takarják ki a laptopokat és a monitorokat, mikor figyelmet követelnek maguknak a gazdáiktól.

Újraalkottuk a hiteles macskatartó-élményt a böngészőjében

– magyarázza a kiegészítő fejlesztője.

Testre szabható a kijelzőblokkoló macska működése

A Chrome bővítménye többek közt a Bluesky, a Facebook, az Instagram, a Reddit, a Threads, a TikTok, a YouTube, továbbá az X közösségi oldalakon eltöltött időt méri. Az alapértelmezett időkorlátja 1 óra, ennek leteltével 5 percre beküldi a macskát a képernyőre, hogy kitakarja a közösségi médiás oldalakat. Az időlimitek testre szabhatóak a Cat Gatekeeper beállításaiban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!