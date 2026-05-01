Az MI korában is védhető a netes magánszféra

A mesterséges intelligencia már nem csak a technológiai vállalatok belső eszköze, a kiberbűnözők is előszeretettel alkalmazzák a személyes adatok megszerzésére, ráadásul a tömeges megfigyelés hatékonyságát is drámain növeli. Miközben az MI-alapú ügynökök időnként megvadulnak és érzékeny adatokat szivárogtatnak ki vagy törölnek, a felhasználók egyre inkább érzik: a digitális biztonság és magánszféra törékenyebb, mint valaha.

Még mindig védhető az online magánszféra, de az MI megjelenése tovább komplikálta a helyzetet

Andy Yen, a többek közt titkosított e-mail-szolgáltatást és irodai csomagot kínáló Proton vezérigazgatója a napokban a washingtoni Semafor World Economy konferencián adott elő, ahol ötszáz vezető és kormányzati képviselő vitatta meg a mesterséges intelligencia gazdasági és biztonsági hatásait. Ezt követően beszélgetett el ZDNet kiadvány újságírójával, hogy mit jelent egyáltalán a magánszféra védelme az MI korában, miféle új kihívásokat hozott, és ezek realisztikusan mennyire kezelhetőek.

Yen szerint az MI és az adatvédelem kérdése elválaszthatatlan, hiszen minél több adathoz fér hozzá egy MI-alapú rendszer, annál jobb teljesítményt nyújt, cserébe az adatvédelmi kockázata is annál nagyobb.

Generációs szakadék a magánszféra-tudatosságban

Yen nem gondolja, hogy az MI térnyerése önmagában növelte volna az adatvédelmi tudatosságot a közvéleményben. Véleménye szerint generációs szakadék tátong az érintettség és a tudatosság között.

Egyre többen törődnek az adatvédelemmel, de nem elég technológia-tudatosak ahhoz, hogy megvédjék magukat. A középkorú generáció a legveszélyeztetettebb: sem a szüleik magánszféra-központúsága, sem pedig a fiatalok tudatossága nincs meg bennük, miközben gyorsan adoptálják ezt a technológiát.

Yen optimista az oktatás szerepét illetően: ha az emberek megértik a kockázatokat, abból az ellenük való védekezés természetes módon következik. Yen szerint a Proton 2014-es indulásakor tízből talán ha egy ember értette meg a Google és a Facebook üzleti modelljét, de mára szerinte 4/10-re nőhetett az arány. Ha pedig reklámok jelennek meg a ChatGPT-ben, akkor talán 7/10 is lehet belőle.