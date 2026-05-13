Mecha robot fülkéből irányítva? Ez már tényleg sci-fi

Mehetnek lottószelvényt vásárolni a Transformers és a sci-fi filmek rajongói. A humanoid és kutyajellegű robotjairól ismert Unitree bemutatta a világ első olyan mecha típusú robotját, amelyet a fülkéjében ülve vezérelhetnek a használóik. A vállalat egy YouTube-ra feltöltött videóban mutatta be a GD01 névre keresztelt újdonságát, és mostanra sikerült megerősíteni, hogy nem megkésett április elsejei tréfáról van szó: a robot tényleg létezik és megvásárolható lesz, tömeggyártásra kész állapotban van.

A mecha robot akár 3 méter magas is lehet, és nagyjából 200 millió forintos áron kerülhet piacra.

Leginkább csak erőfitogtatásra jó a mecha robot

A GD01 egyik legfigyelemreméltóbb képessége, hogy a kétlábú és a négylábú közlekedési módot is támogatja. Az álló helyzetben olyan három méter magas mecha a kezelővel együtt nagyjából 500 kilogrammot nyom, a gyártó pedig „polgári járműnek” titulálja. Nem tisztázott, hogy közutakon legális-e lépegetni vele, beleesik-e valamilyen különleges járműkategóriába.

A Unitree egyelőre a gazdagok játékszerének szánja a GD01-et, és arra kéri a jövőbeli tulajokat, hogy barátságos és biztonságos módon használják azt. A robot műszaki tartalmával kapcsolatban mélyen hallgat a kínai cég, hírünk írásáig semmit sem lehetett tudni azon túl, mint ami a videóból leszűrhető, noha a hatótávhoz hasonló kérdések maguktól értetődőek.

A Unitree nem közölte, hogy mikortól lesz rendelhető a mecha robotja, azonban a kezdőárát elárulta: a legolcsóbb verziójáért 650 ezer dollárt, durván 200 millió forintot kér majd. Ez kínai belpiaci ár, adók nélkül.

