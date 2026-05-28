Nincs vége: tovább nő a számítógépes memória ára

A számítógépes memóriamodulok és SSD háttértárak árait nézegetett vásárlóknak feltűnhetett, hogy az elmúlt hetekben valamelyest csökkentek a kérdéses termékek árai, de sajnos nem kell arra számítani, hogy kitart ez a jelenség. Az itthon is közismert Team Group gyártó vezérigazgatója a Hermitage Akihabarának adott interjújában elmondta, hogy a memóriachipek árai továbbra is rendületlenül nőnek, így a belátható jövőben minden eddiginél magasabb árakra számíthatnak a boltokban kész termékeket vásárolni kívánók - tájékoztat a gdm.or.jp.

A memória drágulása a laptopok árát is érintheti

Gerry Chen úgy tippeli, hogy a jelenleg előállított memóriachipek olyan 40-50 százaléka mesterséges intelligenciás feladatok futtatására szánt hardverekben köt ki. A belátható jövőben a vezérigazgató az arány növekedésére számít, állítása szerint a 2026-os és 2027-es években legyártott chipeknek már előre megvannak a gazdái, másfél évre előre fel vannak vásárolva a készletek.

A laptopokat is érinti a memória árának a növekedése

A Team Group első emberének szavai nyugtalanítóak, hiszen nem csak az asztali számítógépekbe és a laptopokba betehető alkatrészek fognak tovább drágulni, hanem az újonnan kapható notebookok ára is emelkedik majd.

Ennek megfelelően még tovább mélyülhet a számítógépüket bővíteni vagy lecserélni kívánók dilemmája, hogy mitévők legyenek: a jelenlegi őrült árakat nem kívánják kifizetni, de a jövőben csak még drágább lesz minden.

A Samsung egy volt felsővezetője azt jósolta pár napja a memóriaválság kapcsán, hogy a 2027 végén vagy 2028 elején kezdhetnek el stabilizálódni az árak, ám ez még csak stagnálást jelent, nem csökkenést.