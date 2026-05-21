Jó hír érkezett a memóriaválságról – hamarabb vége lehet a drágulásnak

A kezdeti szűk kört követően mostanra a mobilok és a laptopokat elrobbant árain keresztül széles tömegek érzik a memóriaválság hatásait. A mesterséges intelligenciás cégek végtelen chipéhsége miatt kialakult túlkereslet megtöbbszörözte a rendszermemóriaként és a háttértárként használt lapkák árát, az elszállt költségük pedig már a boltokban kapható tömegtermékek áraiba is beépült - számolt be róla a sedaily.
Az elmúlt hónapokban semmilyen pozitív kicsengésű hír sem érkezett a memóriaválság kapcsán. Idén is folytatódott a chipek szűnni nem akaró drágulása, egyes cégvezetők és piacelemzők pedig azzal rémisztgetnek, hogy az árak lefelé kúszásának kezdete 2030-ig is várathat magára.
Ennél jóval előbb is enyhülhet a memóriaválság
Most végre ennél pozitívabb hír érkezett. Kye-hyun Kyung, a Samsung félvezető üzletágának korábbi vezetője egy szöuli konferencián arról beszélt, hogy talán 2027 második felében vagy 2028 elején legalább a rendszermemória esetében megkezdődhet az árak stabilizálódása.
A szakember két okból lát esélyt erre: egyrészt a kínai chipgyártók rendkívüli sebességgel növelik a termelésüket és elkezdtek betörni a nagy elektronikai márkák ellátási láncaiba, másrészt pedig a megtérülés hiánya elkezdheti visszafogni a mesterséges intelligenciás cégek költési akaratát vagy képességét.
Mindezek természetesen csak spekulációk a részéről, de racionálisan hangzanak. Ideje volt már néhány optimista jóslat befutásának, bár persze nem szabad előre inni a medve bőrére, amíg ténylegesen fel nem sejlik a fény az alagút végén.
