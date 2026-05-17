„Ez már beteg” – egyre többen készítenek MI-klónt a volt párjukból szakítás után

Egyre több összetört szívű szerelmes fordul a mesterséges intelligenciához a szakítás után. A platformok segítségével digitális imitációkat hoznak létre a volt partnerükről, hiszen a chatbotok képesek utánozni a nyelvi stílusukat, a visszatérő szófordulatait, továbbá a gondolkodásmódjukat – olyan hatást keltve, mint velük csevegnének a felhasználók.

Az MI-exek trendjében egyre többen készítenek chatbotot a volt partnerükből régi üzenetek és fotók segítségével – Fotó:Unsplash/Illusztráció

A folyamat meglepően egyszerű: a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel korábban váltott üzeneteket, közösségimédia-bejegyzéseket és fotókat egy MI-platformra, amely ezek alapján megalkotja a virtuális ex-partnerüket.

Érzelmi vigasz és veszély is lehet az exek chatbotos imitációja

A volt romantikus partner imitációjával való chatelés híre természetesen rendkívül megosztónak bizonyult.

Vannak, akik szerint a digitális exek segíthetnek feldolgozni a szakításokat és lezárni a múltat, azaz eszköz lehet a véget ért kapcsolaton való túllépéshez. Egy felhasználó például úgy érezte, hogy végre elmondhatta azt, amit korábban nem tudott. A társa szerint a technológia segített felismerni, hogy a korábbi partnere nem is volt olyan tökéletes, mint amilyennek emlékezett rá.



Mindeközben a szakértők figyelmeztettek, hogy az MI-alapú exekkel fenntartott kapcsolat újfajta érzelmi függőséget alakíthat ki. Emellett új kapcsolat létrejöttét követően akár érzelmi megcsalásnak is minősülhet az MI-alapú klónnal való chatelés, hacsak nem pusztán nosztalgia miatt történik.

Végül jogilag is érdekes helyzetről van szó, egy kínai ügyvéd szerint személyes adatok védelméről szóló törvényeket sérthetnek a felhasználók, amennyiben az ex-partnereik beleegyezése nélkül töltik fel a régi üzeneteiket és bejegyzéseiket a gépi rendszerekbe.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!