Füttykoncerttel alázták meg a milliárdost – nem bírták tovább hallgatni

A nettó 43 milliárd dollárra becsült vagyonával stabilan a világ leggazdagabb emberei közé tartozó Eric Schmidt nem rejti véka alá, hogy rendkívül lelkes a mesterséges intelligencia úttörését látva, ám most olyan helyzetbe került, mikor udvarias bólogatás helyett őszinte volt vele a hallgatósága.

A mesterséges intelligencia miatt aggódó egyetemisták kifütyülték a Google korábbi vezérét a beszéde közben Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Joggal rettegnek az egyetemisták

A Google korábbi vezérigazgatója más híres és sikeres felszólalókkal együtt az Arizona Egyetem ballagási ünnepségén mondott beszédet. A társaival ellentétben azonban kínos helyzetbe került: a mesterséges intelligenciát méltató szavait hangos füttyszó fogadta.

Schmidt figyelmét természetesen nem kerülte el a hirtelen jött feszültség, és reagált rá: „Van egy olyan félelem a generációtokban, hogy a jövőtök már meg van írva, hogy jönnek a gépek, hogy az állások elpárolognak (...)".

Ezeket a félelmeket racionálisnak nevezte, de túl sok jó hírrel nem szolgált számukra: „Nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia fogja-e alakítani a jövőt. Az fogja. A kérdés az, hogy ti mennyire alakítjátok a mesterséges intelligenciát” – mesélte Schmidt.

Nem nehéz dekódolni a virágnyelvű mondatait: azt mondta az őt kifütyülő egyetemistáknak, hogy nem áll hatalmukban megállítani az úthengert, törődjenek bele és álljanak be a sorba, ha jót akarnak maguknak.

Mondani sem kell, hogy ez nem javított a közhangulaton. A fiatalok azért fütyülték ki a befolyásos és gazdag üzletembert, mert attól félnek, hogy nem kapnak munkát a mesterséges intelligencia miatt.

A technológia máris elkezdte megritkítani azokat a belépő pozíciókat, amelyekben a friss végzettségükkel el kellene kezdeniük a karrierjüket. Ráadásul nem ez az egyetlen dolog, amely miatt munka nélkül maradhatnak, a cégek szintén MI-alapúnak mondott rendszerekkel végeznek előválogatást az állásokra jelentkezők között.

Ezek jórészt az önéletrajzokban lévő kulcsszavak alapján rangsorolják a jelentkezőket, annak fényében, hogy mennyire találták őket relevánsnak a pozíció betöltéséhez.

A pályakezdőknek jó esélyük van rá, hogy a MI-s rangsorolás miatt annyira hátra kerülnek a jelentkezők sorában, hogy ember már meg sem nézi az önéletrajzaikat. És teljesen mindegy, hogy miféle pozícióra jelentkeznek, gyári betanított munkát ugyanolyan kínszenvedés lehet szerezni a rangsorolás miatt, mint a diplomájuknak megfelelőt.