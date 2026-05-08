A Carnegie Mellon, az MIT, az Oxfordi Egyetem és az UCLA kutatói közös tanulmányban azt vizsgálták, hogyan miként hat a mesterséges intelligencia rövid távú használata az emberi gondolkodásra. A kísérletben a résztvevőknek egyszerű törtek megoldását és szövegértési feladatokat kellett elvégezniük – írja a Digital Trends.

Már tíz perc MI-használat is ronthatja a gondolkodásunkat (A kép illusztráció.)

Az eredmény meglepő volt: azok, akik az MI-re támaszkodhattak, majd hirtelen elveszítették azt, sokkal nagyobb arányban adták fel a feladatok megoldását, vagy adtak hibás választ. Mindössze tíz perc MI-használat elég volt ahhoz, hogy a gépi segítség nélküli teljesítmény kimutathatóan romoljon.

Az MI csendben gyengíti a kitartást

A kutatók szerint különösen aggasztó, hogy az MI láthatóan a kitartást ássa alá – azt a képességünket, hogy nehézségbe ütközés esetén is tovább próbálkozzunk. Ez a tulajdonság kulcsfontosságú az emberi tanulásban és a készségek fejlesztésében, ezáltal az akadályok legyőzésében.

Michiel Bakker, az MIT adjunktusa óvatos a következtetések levonásában: „A tanulság nem az, hogy az MI-t be kellene tiltani az oktatásban vagy a munkahelyeken. Az MI egyértelműen segíthet az adott pillanatban jobb teljesítményt nyújtani, és ez értékes lehet. De jobban oda kellene figyelnünk arra, hogy mikor és milyen jellegű segítséget nyújt az MI”.

A megoldást Bakker az MI-eszközök átgondoltabb tervezésében látja: a rendszereknek nem kész válaszokat kellene adniuk, hanem egy tanárhoz hasonlóan végig kellene vezetniük a használót a gondolkodási folyamaton. „A kért válaszokat közvetlenül megadó rendszerek egészen más hosszú távú hatással lehetnek, mint azok, amelyek támogatnak, edzenek vagy kihívás elé állítanak” – fogalmazott.

Ennek megfelelően érdemes tisztában lenni azzal, hogy a jelenleg elérhető chatbotok és egyéb MI-rendszerek nem a gondolkodásban próbálják segíteni a használókat, hanem gondolkodni próbálnak helyettük, aminek előre nem látott, negatív következményei lehetnek a kognitív képességekre.

