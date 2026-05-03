Tovább terjed a közel kivédhetetlen mobilhekkelés

A kanadai Toronto rendőrsége három személyt vett őrizetbe, akik SMS-blaster eszközöket rejtettek el az autóik csomagtartójában, majd a belvárosban körözve működtették azokat. Ezek a mobilhackelésre való eszközök valódi mobilhálózati tornyokat utánoznak, a közelben lévő telefonok automatikusan átcsatlakoznak rájuk, mert az igazi tornyokénál erősebb jelet sugároznak.

Látszólag bármilyen telefonszámról küldhetik az üzeneteket az SMS-blasteres mobilhackelésben utazók

Fotó: Nicolas Lobos / Unsplash

A bűnözők bankok és hatóságok nevében küldtek hamis SMS-eket a mit sem sejtő mobilozók készülékeire, amelyek adathalász weboldalakra irányították az áldozatokat. A rendőrség szerint a Torontóban cirkált SMS-blaster eszközök összesen 13 millió mobilhálózati zavart okoztak, több tízezernyi mobil csatlakozott fel rájuk.

Az áldozatokra leselkedő veszély azonban nem csak anyagi jellegű volt: a telefonjaik ideiglenesen elveszítették a kapcsolatot a valódi hálózattal, így a segélyhívó elérésére is képtelenné váltak.

Világszerte terjed a mobilhackelési módszer

Az SMS-blasteres támadás elsőként ázsiai országokban honosodott meg, azonban az elmúlt időszakban Európában, Dél-Amerikában, és a mostani kanadai esettel már Észak-Amerikában is debütált.

Sajnos a szolgáltatók nem tudnak mit tenni a támadás megakadályozása érdekében, csak a folyamatban lévő támadások bemérésében, az elkövetők akció közbeni lefülelésében tudnak segíteni a rendőrségnek.

A mobilozók legnagyobb része szintén tehetetlen: csak azzal kerülhetik el a SMS-blasterek hamis hálózataira való csatlakozást, ha letiltják a telefonjukban a 2G mobilhálózatokra való csatlakozást, ám ezt gyakran könnyebb mondani, mint megtenni.

