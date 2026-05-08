Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Nézze!

Elképesztő, amit Varga Judit csinál – ezt önnek is látnia kell!

mobilvírus

Tombolnak a bankszámlákat kifosztó mobilvírusok

44 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zsinórban négy világméretű kampányt is felfedeztek. Nyolcszáznál is több mobilbanki appot lehet kirabolni a vírusokkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mobilvírusGoogle Playbankszámla

A Zimperium kiberbiztonsági cég zsinórban négy teljesen új támadási kampányt azonosított, amelyeknek az elkövetői a műszakilag és pszichológiailag legújabb módszerekkel próbálják kirabolni a mobilozók bankszámláit. A RecruitRat, SaferRat, Astrinox és Massiv névre keresztelt kampányok során az elkövetők olyan vírusos appokat telepíttetnének az androidos mobilokra, amelyek együttesen 800-nál is több pénzügyi és mobilbanki alkalmazás kirablására képesek - tájékoztat a Bild.

Egyre kifinomultabb módszerekkel terjed a mobilvírus - Képünk illusztráció Fotó: Pexels
Egyre kifinomultabb módszerekkel terjed a mobilvírus - Képünk illusztráció
Fotó: Pexels

A kártevők terjesztése hamis álláshirdető oldalakon, streaming-portálokon, látszólag megbízható letöltési oldalakon keresztül történik. A felhasználókat arra veszik rá, hogy telepítsenek egy állítólag szükséges alkalmazást a mobiljukra – és ezzel máris felkerül a trójai kártevő a készülékükre.

Láthatatlanná teszik magukat a mobilvírusok

A telepítés során a kampányokban használt kártevők a Google Play Áruház frissítési felületét utánozzák, hogy megnyerjék a leendő áldozatok bizalmát, a biztonsági figyelmeztetések ellenére rávegyék őket a mobilvírusok telepítésére. A sikeres installációjukat követően a háttérben lapulnak, eltüntetik saját ikonjaikat, és megnehezítik az eltávolításukat azzal, hogy manipulálják és blokkolják az erre irányuló erőfeszítéseket.

A kártevők hamis zárolóképernyőket és bejelentkezési oldalakat jelenítenek meg, hogy ellopják a belépési adatokat. A Zimperium szerint a programok arra is képesek, hogy valós időben közvetítsék a képernyő tartalmát a támadók számára.

Mivel a hagyományos víruskereső programok nehezen ismerik fel ezeket a kártevőket, a szakértők óvatosságra intenek: kerüljük az ismeretlen weboldalakat, és kizárólag a Google Play Áruházból, vagy a készülékre előtelepített alternatív programboltból telepítsünk alkalmazásokat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát.

Közel húszmillió francia adatait lopták el a hackerek

Elbukott a személyik kiadásáért is felelős hivatal. Minden idők egyik legsúlyosabb hackelése történt.

Azonnal törölje ezeket az appokat a számítógépéről, ha nem szeretné, hogy ellopják az adatait!

Megszólalt a biztonsági cég. Újból kártevők kerültek a Chrome áruházába.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!