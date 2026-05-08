Tombolnak a bankszámlákat kifosztó mobilvírusok

A Zimperium kiberbiztonsági cég zsinórban négy teljesen új támadási kampányt azonosított, amelyeknek az elkövetői a műszakilag és pszichológiailag legújabb módszerekkel próbálják kirabolni a mobilozók bankszámláit. A RecruitRat, SaferRat, Astrinox és Massiv névre keresztelt kampányok során az elkövetők olyan vírusos appokat telepíttetnének az androidos mobilokra, amelyek együttesen 800-nál is több pénzügyi és mobilbanki alkalmazás kirablására képesek - tájékoztat a Bild.

Egyre kifinomultabb módszerekkel terjed a mobilvírus - Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Láthatatlanná teszik magukat a mobilvírusok

A telepítés során a kampányokban használt kártevők a Google Play Áruház frissítési felületét utánozzák, hogy megnyerjék a leendő áldozatok bizalmát, a biztonsági figyelmeztetések ellenére rávegyék őket a mobilvírusok telepítésére. A sikeres installációjukat követően a háttérben lapulnak, eltüntetik saját ikonjaikat, és megnehezítik az eltávolításukat azzal, hogy manipulálják és blokkolják az erre irányuló erőfeszítéseket.

A kártevők hamis zárolóképernyőket és bejelentkezési oldalakat jelenítenek meg, hogy ellopják a belépési adatokat. A Zimperium szerint a programok arra is képesek, hogy valós időben közvetítsék a képernyő tartalmát a támadók számára.

Mivel a hagyományos víruskereső programok nehezen ismerik fel ezeket a kártevőket, a szakértők óvatosságra intenek: kerüljük az ismeretlen weboldalakat, és kizárólag a Google Play Áruházból, vagy a készülékre előtelepített alternatív programboltból telepítsünk alkalmazásokat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát.