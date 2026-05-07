A főnöke már előbb tudhatja, mikor ég ki – így működik a munkavállalók megfigyelése MI-vel

Elsősorban a nagy vállalatoknál gyakori a dolgozók számítógépeinek szoftverekkel való megfigyelése, a COVID idején ráadásul nagyot robbant a praktika elterjedtsége, hiszen tudni akarták a munkáltatók, hogy mennyit dolgoznak otthonról a munkavállalóik. A megfigyelés úgy megtetszett nekik, hogy az emberek irodákba való visszaparancsolása után sem fejezték be a statisztikák tucatjait adó megfigyelőszoftverek használatát, a mesterséges intelligenciának köszönhetően pedig a belátható jövőben a dolgozók utáni leselkedés új korszaka kezdődhet.

Munkavállalók megfigyelése MI-vel – már a kiégést is előre jelzi

Az MI-technológia beépítésével a megfigyelőszoftverek már nem csak a billentyűleütésekhez, a gépelési sebességhez, vagy az appok használati idejéhez férhetnek majd hozzá, de tevékenységeik alapján a dolgozók mentális egészségére utaló következtetéseket is levonhatnak.

A mentálhigiéniás modulok előre jelezhetik a főnököknek, ha kiégés vagy egyéb probléma miatt csökken a munkavállalók produktivitása vagy munkaminősége. Akár még azelőtt is jelezhetik az anomáliákat, hogy a dolgozók tudatára ébrednének a saját problémáiknak.

Kétes ennek a kimenetele a dolgozók számára

A technológia alkalmazása komoly etikai kérdéseket vet fel, Genevieve Bartuski pszichológus pedig attól tart, hogy a fejlesztőcégek még azelőtt piacra dobják majd az újfajta megfigyelőmodulokat, hogy kellőképp kezelnék a dolgozók magánszférájára és a céges döntéshozatalra jelentett kockázataikat.

„Amikor az emberek tudják, hogy figyelik őket, akkor hajlanak a szerepjátszásra. Ez egy automatikus válaszreakció, gyakran tudatában sincsenek annak, hogy mit tesznek” – hívta fel a figyelmet Amy Sutton terapeuta a Hawthorne-effektus néven ismert jelenségre, ami még megbízhatatlanná teheti az amúgy is kérdéses hatékonyságú modulokat.

A WHO becslései szerint a depresszió és a szorongás évente ezermilliárd dollár termelési veszteséget okoz világszerte, ami nagyon csábítóvá teheti a korai figyelmeztető rendszereket a munkaadók számára. Szakértők szerint azonban az MI nem helyettesítheti az olyan céges munkakörnyezetet és kultúrát, ahol az dolgozók segítséget kérhetnek és megértésre számíthatnak, mikor bármilyen oknál fogva nehéz időszakon mennek át.