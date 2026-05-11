Nem akarták, mégis megépül – adatközpontot erőltetett rá a falura a milliárdos

Tovább forrnak az indulatok a mesterséges intelligenciás adatközpontok miatt az Egyesült Államokban. Egyre több állam és megye jogszabályokkal próbálja elejét venni a hálózati áram költségét a félelmek szerint az egekbe emelő létesítmények felhúzásának, ám a befolyásos és dollármilliárdokkal dobálózó fejlesztőcégek agresszíven képviselik az üzleti érdekeiket. Ezt most a Michigan állambeli Saline Township is megtapasztalta. A háromezer lelket sem számláló falu lakossága, tervezési bizottsága, továbbá tanácsa is elutasította a Related Digital kérelmét, amely 575 hektárnyi termőföldet szeretett volna átminősíteni egy majdnem 2 négyzetkilométer alapterületű, gigászi adatközponti komplexum építése céljából. Az alapterület nem elírás: 16 milliárd dolláros, nagyjából 4838 milliárd forint értékű beruházásról van szó – írja a Futurism.

A mesterséges intelligencia működéséhez szükséges adatközpontok egyre több vitát váltanak ki az Egyesült Államokban

Fotó: Unsplash

Kényszerrel jóváhagyatták az adatközponti projektet

A fejlesztőcég Steven Roth milliárdos ingatlanbirodalmának egyik leányvállalata. A kérelem elutasításától számított két napon belül a cég pert indított, amelyben „kirekesztő övezeti szabályozással" vádolta meg a települést.

A jogi csata óriási anyagi terhet jelentett volna a kis önkormányzatnak, és még győzelem esetén sem lett volna biztos a siker, ugyanis a Related Digital a Michigani Egyetemmel összefogva, annak különleges jogaival élve megkerülhette volna a helyi szabályozást.

A csapdát látva az önkormányzat végül engedélyezte a terület átminősítését és az építkezést, hiszen látszólag nem lett volna képes megakadályozni rendkívüli komplexum felhúzását a falu mellé.

Mostanra kiderült, hogy az üzembe lépést követően várhatóan a ChatGPT mögött álló OpenAI és az Oracle fogják bérelni a falu melletti adatközpontot, így legalább nem titok, hogy kikre haragudhatnak a lakosok, ha ennél többet nem is áll módjukban tenni.

