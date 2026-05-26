Távolról tönkretehette a vevők nyomtatóit a HP

Egy kanadai felhasználó szerint a HP egyik firmware-frissítése használhatatlanná tette az öt éves OfficeJet 4650 nyomtatóját, és internetes panaszok alapján nincs egyedül a gonddal. A québeci férfi állítása szerint a printer közvetlenül egy szoftverfrissítés telepítése után, a könyve kéziratának a nyomtatása közben állt le. A gép azóta szerverkapcsolati hibát jelez, és semmilyen úton-módon sem lehet vele nyomtatni – írja a The Register.

Nyomtatóhiba borzolja a kedélyeket: frissítés után állhattak le régebbi HP-készülékek

A férfi heteken át próbált segítséget kérni a HP ügyfélszolgálatától, de a kezdeti hibaelhárítási javaslatok nem vezettek eredményre, majd a megnyitott hibajegyeit váratlanul lezártnak jelölték, az ígért telefonos visszahívások pedig elmaradtak. A szűnni nem akaró próbálkozásainak köszönhetően a vállalat munkatársai idővel bevallották, hogy ismert problémáról van szó, amely több régebbi készüléket is érint, és nem a vevőknél lévő nyomtatók hibásodtak meg.

Az egyikük azt mondta, hogy a mérnökök már dolgoznak a hibajelenség megoldásán, de látszólag azóta sem történt semmi.

Inkrimináló iratokat szerzett nyomtató tulajdonosa

A panaszos a kanadai PIPEDA információkérési törvényen keresztül képes volt kikérni a HP belsős dokumentumait az ügy kapcsán.

Ebben talált egy belső értesítést, miszerint egyes „Gen1” nyomtatók szerveroldali változtatás miatt nem tudnak csatlakozni a HP internetes szolgáltatásához.

A dokumentum szerint a printerek hibajelenségének a HP Instant Ink tintarendelő szolgáltatáshoz és a termékek megszűnt szoftveres támogatásához van köze.

A The Registernek adott reakciójában a HP tagadja, hogy széles körű és rendszerszintű probléma volna: állítása szerint régi termékekről van szó, amelyek egyes internetközpontú funkciói idővel megszűnhetnek. Ezt érthető, de nem ad magyarázatot arra, hogy a panaszosok miért nem tudnak egyáltalán nyomtatni, például USB adatkábeles vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

