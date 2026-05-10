Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, hogy milyen állapotban hagyták a Kossuth teret a tiszások – galéria 

Ezt látnia kell!

Putyin megalázta az egész EU-s diplomáciát – nem is akárhogyan

google pixel

Megvakulnak az okosórák a hibás frissítéstől

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két egészségügyi szenzoruk sem rögzíti az adatokat. Javítást ígér az okosórák gyártója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
google pixelpixel watch 3pixel watchpixel watch 4googleokosóra

Folytatja a saját márkás termékeinek bizalmat szavazottak bosszantását a Google, ám a változatosság kedvéért ezúttal nem a Pixel mobiljaival rendelkezőkön csattant az ostor. Egyre sokasodó internetes panaszok alapján most a Pixel Watch 3 és a Pixel Watch 4 okosórákkal rendelkezők húzták a rövidebbet, a legújabb Fitbit firmware-frissítés (3.57.1.2.910093395.release) óta azok nem képesek mérni a véroxigénszintet és a bőrhőmérséklet.

A Google Pixel Watch 3 okosóra
A Google Pixel Watch 3 okosóra
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hibajelenség oka, hogy a hibás frissítés csendben eltávolítja a szenzorok eléréséhez szükséges jogosultságokat. Amikor a felhasználók megpróbálják manuálisan visszaállítani azokat, akkor a rendszer azt jelzi, hogy egyetlen alkalmazás sem kér engedélyt az elérésükhöz, így nem tudnak mit tenni.

Napokig rejtve maradhat az okosórák hibája

A problémáról semmilyen hibaüzenetet sem látnak az okosórák viselői, így jó eséllyel csak akkor tűnik fel nekik az adatok hiánya, mikor manuálisan meg kívánják tekinteni azokat. A Google mostanra legalább reagált a panaszokra, elismerte a hibát és elnézést kért érte. Állítása szerint már dolgozik egy frissítésen, amely helyreállítja az életjeleket figyelő szenzorok adatvételét.

Addig is az érintettek megpróbálhatják újraindítani az okosóráikat, állítólag ez átmenetileg kezelheti a gondot, de valódi megoldást csak a hamarosan befutó szoftverfrissítéstől várhatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!