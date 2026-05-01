Lassú az okostévé? Mutatjuk, mi lehet a megoldás

Az okostévék processzorai és memóriája általában szerényebb kapacitású, mint amit egy okostelefonban találunk – és ezt a gyártók sokszor azzal kompenzálják, hogy az operációs rendszert és az alkalmazásokat minél jobban optimalizálják az adott hardverre. Ez az egyensúly azonban az évek során felborulhat: a szoftverek egyre több erőforrást igényelnek, a háttérfolyamatok felszaporodnak, és ami egykor gördülékeny volt, egyre vontatottabbá válik.

A lassulás tehát nem véletlen, és nem is elkerülhetetlen – ha tudjuk, mi okozza, sokszor otthon is orvosolható.

Mi lassítja le leginkább az okostévét?

A leggyakoribb okok, amelyeket érdemes elsőként megvizsgálni:

A túl sok telepített alkalmazás az egyik leggyakoribb bűnös. Az okostévék belső tárhelye és memóriája korlátozott, és ha sok alkalmazás fut egyszerre a háttérben, azok felosztják egymás között az elérhető erőforrásokat. Különösen igaz ez a streamingappokra, amelyek sokszor akkor is aktívak maradnak, amikor nem nézzük őket. Érdemes rendszeresen átnézni a telepített alkalmazások listáját, és eltávolítani azokat, amelyeket ritkán vagy egyáltalán nem használunk.

A cache feltöltődése szintén komoly lassulást okozhat. Az alkalmazások idővel rengeteg ideiglenes adatot halmoznak fel, amelyek feleslegesen foglalják a tévé korlátozott tárhelyét. A legtöbb okostévén – Samsung, LG, Android TV alapú készülékek – az alkalmazásbeállításokban külön törölhetjük az egyes appok gyorsítótárát. Ez önmagában is érezhető javulást hozhat.

Az elavult szoftver szintén hozzájárulhat a lassuláshoz. Paradox módon azonban a frissítések elmulasztása éppúgy problémát okozhat, mint maga a frissítés – egy régi, javítatlan operációs rendszer egyre több erőforrást pazarol el felesleges folyamatokra. Érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy elérhető-e új firmware a tévéhez, és ha igen, telepíteni azt.

Mit tehetünk a lassulás ellen?

Az egyik leghatékonyabb és leggyorsabb megoldás az okostévé rendszeres újraindítása. Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, az okostévék nagy része nem kapcsol le teljesen, csupán készenléti állapotba kerül – a memória így soha nem ürül ki teljesen. Egy teljes újraindítás – vagyis a fizikai áramtalanítás legalább 30 másodpercre – friss lapot jelent a rendszer számára, és sokszor önmagában is érezhető javulást hoz. Emellett érdemes a felesleges alkalmazásokat eltávolítani, a cache-t törölni, és ha minden más nem segít, a gyári visszaállítást is megfontolni – ez ugyan törli a beállításokat, de sok esetben szinte új életet lehel a készülékbe.