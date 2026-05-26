A mesterséges intelligencia lefegyverzésére szólított fel a pápa

Elérhetővé tette az első nagy jelentőségű nyílt levelét a pápa. A magyarul „A csodálatos emberiség”-et jelentő Magnifica Humanitas pápai enciklika hétfőn jelent meg, a több mint 42 ezer szavas dokumentum a mesterséges intelligencia jelentőségére és kockázataira figyelmeztet.

Nyílt levélben szólít fel a mesterséges intelligencia ellen a pápa

Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

Ijesztő hatalmi koncentrációra figyelmeztetett XIV. Leó pápa

A nyílt levél érinti többek közt az MI-vezérelt hadviselést, a munkahelyek eltűnésének a veszélyeit, a gyermekek MI-technológiához való hozzáférésének a rizikóit is érinti. Visszatérő gondolatai, hogy a technológiával kapcsolatos fejlesztéseknek és döntéshozatalnak mindig központi kérdésként kell tekintenie az emberi méltóság megőrzésére.

A pápa a jelenlegi MI-korszakot a Bábel tornyához hasonlítja, és arra int, hogy a társadalomnak el kell kerülnie a „Bábel-szindrómát".

Ezt a gyengéket feláldozó profitbálványozásként, a nézeteltéréseket semlegesítő egyformaságként, továbbá azon látszat keltéseként határozza meg, miszerint egyetlen (és akár digitális) nyelv képes lehet az emberi lények teljes misztériumát az adatok és teljesítmény nyelvére lefordítani.

Az enciklika nem a mesterséges intelligencia teljes elutasítása, hanem annak lefegyverzése mellett érvel, mind katonai, mind gazdasági, mind pedig társadalmi értelemben.

A pápa szerint a mesterséges intelligenciát nem szabad hatalomszerzési versenyre és a társadalom monopóliumszerű uralmára, hatalmi koncentráció elérésére használni.

A fennálló problémák konkrét megoldási javaslatai között szerepel a társadalmi szempontok érvényesítése az automatizálás bevezetésekor, az átképzési programok biztosítása a munkavállalók számára, az algoritmusok átlátható és elszámoltatható alkalmazása a munkaerőpiacon és a közszolgáltatásokban, a halálos erő alkalmazásának kizárólag emberi döntéshez kötése, valamint a fenntarthatóbb MI-technológia fejlesztése.

A pápa kitért arra, hogy pontosan mit ért az MI lefegyverzésére való felszólítása alatt.

Lefegyverezni azt jelenti, hogy cáfoljuk azt a feltevést, miszerint a műszaki hatalom birtoklása automatikusan megadja a kormányzás jogát. A lefegyverzés nem a technológia elutasítását jelenti, hanem annak megakadályozását, hogy az uralja az emberiséget”

– írta az enciklikában.