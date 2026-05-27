Kevesen feltételeznék, hogy megoldhatatlan nehézséget okozna a pizzakészítés robotizálása, főleg mivel emberemlékezet óta kaphatóak mirelit pizzák, így látszólag már sikerült megoldani a kihívást. Ez nem fedi teljesen a valóságot, a GeekWire beszámolója alapján a mozgó pizzasütős furgonokról álmodott Zume után a Picnic nevű startup is lehúzta a rolót.

Még mindig túlmutat a robotokon a pizzakészítés (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A Picnic a meglévő éttermek számára kívánt olyan robotgépeket biztosítani, amelyekkel azok képessé váltak volna a pizzériák esetében megszokott színvonalú pizzák tömeggyártására. Az ígéret szerint a Pizza Station gépe automatikusan rátette volna feltétet a tésztára, így egyetlen dolgozó óránként akár 100 darab 30 centis pizza elkészítését is felügyelhette volna.

Már csak a helyet foglalják a pizzakészítő gépek

A Picnic több körben 53 millió dollárnyi befektetést szerzett a pizzagyártási álmának megvalósításához, még a Domino’s pizzalánccal is partnerséget ütött nyélbe. Viszont a Pizza Station nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem tudta kezelni az apró problémákat, állandóan az elméleti produktivitását szabotált problémákkal küzdött.

A rengeteg befektetés ellenére a Picnic idén óriási csendben csődbe ment, és egy ismeretlen fél ugyan megvette a szellemi tulajdonait, de nem valószínű, hogy a startup befektetői sokat látnának a pénzükből.

A Picnic korai partnereként és tesztelőjeként Lee Kindell pizzaszakácsot óriási csalódásként érte, hogy a cég nem volt képes kezelni a problémákat. Állítása szerint most 250 ezer dollár értékű Pizza Station gép foglalja a helyet az éttermében, a gyártó leállásával ezek is az örök vadászmezőkre távoztak.

Kindell olyan mérges lett, hogy saját robotikai céget alapított egy működőképes pizzakészítő gép elkészítése érdekében, ám jobban teszi, ha óvatosan jár el: a Picnic szellemi tulajdonait a csődeljárás során megvett személyt érdekli, hogy a robotikai cége nem próbál-e visszaélni azokkal.

Ettől az ötlettől kinyílhat a bicska a gamerek zsebében

Az aktuális konzolgenerációban a Sony és a Microsoft is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy részben a gyors SSD háttértárra való átállással minimumra szorítsák a játékok betöltési idejét, ideális esetben megszabadultak volna a töltőképernyőktől. Ez persze nem sikerült, de a Sony most egy szabadalmi kérvényben azzal állt elő, hogy ha mégis muszáj ezeket nézni, akkor már legalább mutassanak valami érdekeset a gamereknek.