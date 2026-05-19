Bezárja a kaput a Sony: rengeteg játékos maradhat hoppon

Véget érhettek a szép idők a számítógépes játékosok számára. Március elején a Bloomberg belsős forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a Sony játékkonzolos üzletága befejezi a saját stúdiói által fejlesztett játékok számítógépekre való kiadását, ám a cég akkoriban nem kívánta kommentálni az értesülést.

A Sony döntése után ismét csak PlayStationön jelenhetnek meg a legnagyobb exkluzív játékok

A PlayStation újra bezárhatja a kaput a PC-sek előtt

Most lényegében hivatalossá vált a fejlemény, a Bloomberg szerint a PlayStation stúdióiért felelős Hermen Hulst hétfőn jelentette be a dolgozók számára a pályakorrekciót. A felsővezető nem részletezte a dolgozók számára a stratégiaváltás okát, csupán annyit mondott, hogy innentől kezdve a PlayStation Studios által készített, sztoriközpontú és egyjátékos címek nem jelennek meg többé számítógépekre, újból teljesen konzol-exkluzívokká válnak.

Viszont az élő szolgáltatásos játékokat a PlayStation továbbra is kiadja majd számítógépekre, szokás szerint a konzolos megjelenésükkel párhuzamosan.

Részben az Xbox is a PlayStation útjára léphet

A Sony döntése nem egyedi jelenség az iparágban. Az Xboxot vezető Asha Sharma szintén jelezte, hogy újraértékeli a Microsoft exkluzív játékokkal kapcsolatos stratégiáját. A konzolgyártók látszólag visszatérnek ahhoz az elvhez, hogy a kizárólag a saját gépeikre elérhető sikerjátékok jelentik az új ügyfelek szerzésének és a meglévők megtartásának leghatékonyabb módját.

Viszont az Xbox potenciális pályamódosítása kapcsán jó hír a PC-s játékosoknak, hogy a Microsoft következő konzolja javarészt egy álcázott számítógép lesz, amely natívan számítógépes játékokat futtathat. Rendkívül valószínűtlen, hogy az Xbox saját stúdiói által fejlesztett játékok elkerülnék a klasszikus PC-ket, helyette a playstationös változataik kerülhettek veszélybe.

