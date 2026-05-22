Csendben mindenkit lehúzott a Sony? Brutálisan drágult a PlayStation Plus

Rossz hírrel indult a PlayStation konzolokkal rendelkezők vagy azok megvásárlásán gondolkodók számára a hét, a Sony bejelentette a Playtation Plus Essential havidíjas előfizetés árának a megemelését. Ez a konzolhoz tartozó legolcsóbb csomag, és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy lehessen online multiplayer módokat játszani a fizetős játékokban.
PlayStation Plus árak: a Sony minden rövidebb előfizetést megdrágított
Tegnap életbe lépett a beígért áremelés, azonban nagy meglepetésre kiderült, hogy nem csak a PS Plus Essentials, hanem a drágább, cserébe komoly játékbérlési funkciókat kínáló PS Plus Premium és PS Plus Extra csomagok díjait is megemelte a vállalat.
Erről nem volt szó az eredeti bejelentésben, és cég sajtósai az egyéni megkeresésekre is olyan benyomást keltő módon reagáltak, mintha csak a belépőszintű Essential előfizetés ára emelkedne.
Csak az éves előfizetési díjakat hagyta békén a PlayStation
A mostani áremelési körben az 1 hónapos és 3 hónapos előfizetések díjak változtak, az egyben 12 hónapnyi szolgáltatást kifizetőktől elkért összegeket nem srófolta fel a Sony. Az egyetlen jó hír, hogy a meglévő előfizetőknek csak akkortól számlázza az új díjakat, ha másik csomagra váltanak, vagy hagyják lejárni a meglévőt, azaz nem engedélyezték az automatikus megújításukat.
A PlayStation Plus Essential új díjai:
1 hónapos előfizetés: 3590 helyett 3990 forint (+400 forint)
3 hónapos előfizetés: 9890 helyett 10 890 forint (+1000 forint)
12 hónapos előfizetés: nem drágult, maradt 28 390 forint
A PlayStation Plus Extra új díjai:
1 hónapos előfizetés: 5590 helyett 6190 forint (+600 forint)
3 hónapos előfizetés: 15 890 helyett 17 490 forint (+1600 forint)
12 hónapos előfizetés: nem drágult, maradt 49 990 forint
A PlayStation Plus Premium új díjai:
1 hónapos előfizetés: 6790 helyett 7490 forint (+700 forint)
3 hónapos előfizetés: 19 890 helyett 21 890 forint (+2000 forint)
12 hónapos előfizetés: nem drágult, maradt 60 390 forint
