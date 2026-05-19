Drágul a PlayStation szinte kötelező előfizetése

Folytatja a piaci körülményekkel indokolt áremeléseket a Sony videójátékos üzletága. A PlayStation 5 tavaszi általános drágulását követően a cég most a játékkonzoljaihoz csatolt szolgáltatásokra vetett aggódó pillantást, majd a PlayStation Plus Essential havidíjas csomag árának felsrófolása mellett döntött. Az árváltozás 2026. május 20-án lép életbe.

PlayStation: drágul a PS Plus Essential előfizetés Magyarországon

Ez a havidíjas előfizetés papírforma szerint csak egy opcionális extra, ám a PlayStationnel rendelkezők óriási tábora számára ez nem igaz, hiszen a free-to-play termékeket leszámítva a PS Plus Essential nélkül nem lehet online többjátékos módban játszani a játékokkal.

A PS Plus Essential árainak változása május 20-tól: 1 hónapos előfizetés: 3590 helyett 3990 forint (+400 forint)

3 hónapos előfizetés: 9890 helyett 10 890 forint (+1000 forint)

12 hónapos előfizetés: nem drágul, marad 28 390 forint

A meglévő előfizetőket egyelőre kíméli a PlayStation

Az egyetlen jó hír, hogy a PlayStation Plus Essential előfizetéssel már rendelkezők esetében nem emel automatikusan árat a Sony. Nekik csak akkor kell majd az új összeget fizetniük, ha előfizetési csomagot váltanak, vagy hagyják lejárni a jelenleg aktív előfizetésüket, mert kikapcsolták az automatikus megújítását.

A PlayStation Plus drágább előfizetési csomagjainak az áraihoz most nem nyúlt a Sony, a PlayStation Plus Essentials esetében pedig csak az 1 hónapos és 3 hónapos konstrukciók drágulnak, a 12 hónapos előfizetés ára nem emelkedik.

