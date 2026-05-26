Megkezdődött a fellépés a generatív mesterséges intelligenciával jóváhagyás nélküli pornóképeket és pornóvideókat készítők ellen az USA-ba. Az Igazságügyi Minisztérium beszámolója alapján a közelmúltban két férfit is vád alá helyeztek, miután a bizonyítékok alapján ipari méretekben deepfake pornóképeket készítettek és terjesztettek. Ráadásul nem csak hírességekhez és közszereplőkhöz hasonló nőket, hanem hétköznapi polgárokat is kiszemeltek maguknak.

Hétköznapi nőket is levetkőztettek az MI-alapú pornógyárosok – Fotó: Pexels

A szövetségi bíróságok elé állítani kívánt férfiak nem álltak kapcsolatban egymással, csupán a bűntények típusa köti őket össze. Cornelius Shannon és Arturo Hernandez közül az utóbbi bizonyult a notóriusabbnak, a nyomozók 140 áldozatot és 473 képalbumot azonosítottak, a hamisított meztelen képei egymillió feletti megtekintésnél járnak.

Sokkoló vallomást tettek a deepfake pornókészítésről a tinik

Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa. Egy 557 amerikai tini megkérdezésével lefolytatott kutatás alapján a megkérdezettek 36 százaléka tudja, hogy biztosan készültek róla levetkőztető appokkal deepfake meztelen képek.

Ennél is drámaibb, hogy 55 százalék bevallotta az ilyen képek készítését.

Ez felveti a gyanút, hogy az amerikai tinik talán feléről is létezhetnek és potenciálisan keringhetnek hamisított meztelen képek. Ez jogi és társadalmi értelemben is kezelhetetlen méretű problémának hangzik, és nem világos, hogy milyen realisztikus opciók léteznek a jelenség visszaszorítására.

