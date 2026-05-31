Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Látta már?

Sorozatgyilkos szedheti áldozatait a népszerű üdülővárosban – három holttestet találtak

programozás

A programozók már meztelennek érzik magukat az MI nélkül

25 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem lehetett megismételni egy felmérést a hisztijük miatt. Hosszabb távon nagy bajba kerülhetnek a programozók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
programozásmesterséges intelligenciakódolás

A mesterséges intelligencia két-három év alatt a szoftverfejlesztés egyik legfontosabb eszközévé vált. Az MI-alapú kódgeneráló rendszerek gyorsabb munkát ígérnek, és sok fejlesztő szerint jelentősen növelik a hatékonyságot. Egy friss kutatás azonban arra utal, hogy a helyzet jóval összetettebb ennél, hiába érzik magukat kétszer értékesebbnek a munkáltatójuk számára az MI-t használó programozók – írja a TechCrunch.

A programozó szakma egyre jobban támaszkodik az MI-re, de a gyorsabb kódírás több hibát és magasabb karbantartási költséget hozhat
A programozó szakma egyre jobban támaszkodik az MI-re, de a gyorsabb kódírás több hibát és magasabb karbantartási költséget hozhat
Fotó: rawpixel.com / Magnific


A METR kutatóintézet 2026-ban megpróbálta megismételni korábbi vizsgálatát, amely az MI hatását mérte a programozók teljesítményére. A kutatói azonban váratlan akadályba ütköztek: sok fejlesztő egyszerűen nem volt hajlandó részt venni a kísérletben, mert nem akart mesterséges intelligencia nélkül dolgozni, még a kutatás idejére sem.

Rosszul mérhetik fel az MI hatásait a programozók

A fejlesztők többsége úgy érzi, hogy az MI jelentősen növeli a produktivitását. A (sikeresen) elvégzett kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy a gyorsabb kódírás nem feltétlenül jelent jobb eredményt, az MI által generált kódok ugyanis gyakran sokkal több hibát tartalmaznak.

Ami időt megspórolnak a kód gépi generálásán a programozók, az elúszik annak a rendbe tételén.

A CodeRabbit szolgáltatás nyílt forráskódú projektek elemzésével arra jutott, hogy az MI által generált kódok 1,7× több problémát okoznak az emberek által írottaknál. A megbízhatósági tervezésben utazó Entelligence AI vezetője szerint az MI-vel kódot generáló cégek a kódoló szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító tokenjeik 44%-át használják arra, hogy MI-vel generált hibás kódokat javíttatnak MI segítségével.

Mindez ráadásul csak a jéghegy csúcsa. A Szingapúri Menedzsment Egyetem egy kutatásban felhívta a figyelmet, hogy a rengeteg MI-vel való kódolás hosszabb távon irracionális karbantartási költségeket eredményezhet a projektekben. A technológiának nem csak rövid, de hosszú távon is költsége van.

Kétszer gyorsabban írod a kódot? Akkor reméld, hogy a karbantartási költségeid közben a felére csökkentek. Különben bajban leszel

– riasztott James Shore programozó és szakíró egy nagy figyelmet kapott blogbejegyzésében.

Egyelőre rejtély, hogy a vállalkozások és a programozói szakma mit kezdenek majd az MI-s kódgenerálás által jelentett kihívásokkal. Súlyos probléma, hogy a technológiát használó felek elsődleges prioritását az azonnali eredmények elérése jelenti, hiszen nem szeretnének versenyhátrányba kerülni a riválisaikhoz képest. Ez viszont a nem azonnal jelentkező problémák szőnyeg alá söprésére sarkallja őket, ami borítékolhatóan nem marad majd következmények nélkül.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!


 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!