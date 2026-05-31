A programozók már meztelennek érzik magukat az MI nélkül

A mesterséges intelligencia két-három év alatt a szoftverfejlesztés egyik legfontosabb eszközévé vált. Az MI-alapú kódgeneráló rendszerek gyorsabb munkát ígérnek, és sok fejlesztő szerint jelentősen növelik a hatékonyságot. Egy friss kutatás azonban arra utal, hogy a helyzet jóval összetettebb ennél, hiába érzik magukat kétszer értékesebbnek a munkáltatójuk számára az MI-t használó programozók – írja a TechCrunch.

A programozó szakma egyre jobban támaszkodik az MI-re, de a gyorsabb kódírás több hibát és magasabb karbantartási költséget hozhat

A METR kutatóintézet 2026-ban megpróbálta megismételni korábbi vizsgálatát, amely az MI hatását mérte a programozók teljesítményére. A kutatói azonban váratlan akadályba ütköztek: sok fejlesztő egyszerűen nem volt hajlandó részt venni a kísérletben, mert nem akart mesterséges intelligencia nélkül dolgozni, még a kutatás idejére sem.

Rosszul mérhetik fel az MI hatásait a programozók

A fejlesztők többsége úgy érzi, hogy az MI jelentősen növeli a produktivitását. A (sikeresen) elvégzett kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy a gyorsabb kódírás nem feltétlenül jelent jobb eredményt, az MI által generált kódok ugyanis gyakran sokkal több hibát tartalmaznak.

Ami időt megspórolnak a kód gépi generálásán a programozók, az elúszik annak a rendbe tételén.

A CodeRabbit szolgáltatás nyílt forráskódú projektek elemzésével arra jutott, hogy az MI által generált kódok 1,7× több problémát okoznak az emberek által írottaknál. A megbízhatósági tervezésben utazó Entelligence AI vezetője szerint az MI-vel kódot generáló cégek a kódoló szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító tokenjeik 44%-át használják arra, hogy MI-vel generált hibás kódokat javíttatnak MI segítségével.

This is what we've been seeing with every company we work with.



Try justifying spending 100k on token spend when only 18k even makes it to a stable prod feature.



— Aiswarya Sankar (@Aiswarya_Sankar) May 26, 2026

Mindez ráadásul csak a jéghegy csúcsa. A Szingapúri Menedzsment Egyetem egy kutatásban felhívta a figyelmet, hogy a rengeteg MI-vel való kódolás hosszabb távon irracionális karbantartási költségeket eredményezhet a projektekben. A technológiának nem csak rövid, de hosszú távon is költsége van.

Kétszer gyorsabban írod a kódot? Akkor reméld, hogy a karbantartási költségeid közben a felére csökkentek. Különben bajban leszel

– riasztott James Shore programozó és szakíró egy nagy figyelmet kapott blogbejegyzésében.