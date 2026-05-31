A programozók már meztelennek érzik magukat az MI nélkül

A mesterséges intelligencia két-három év alatt a szoftverfejlesztés egyik legfontosabb eszközévé vált. Az MI-alapú kódgeneráló rendszerek gyorsabb munkát ígérnek, és sok fejlesztő szerint jelentősen növelik a hatékonyságot. Egy friss kutatás azonban arra utal, hogy a helyzet jóval összetettebb ennél, hiába érzik magukat kétszer értékesebbnek a munkáltatójuk számára az MI-t használó programozók – írja a TechCrunch.
A METR kutatóintézet 2026-ban megpróbálta megismételni korábbi vizsgálatát, amely az MI hatását mérte a programozók teljesítményére. A kutatói azonban váratlan akadályba ütköztek: sok fejlesztő egyszerűen nem volt hajlandó részt venni a kísérletben, mert nem akart mesterséges intelligencia nélkül dolgozni, még a kutatás idejére sem.
Rosszul mérhetik fel az MI hatásait a programozók
A fejlesztők többsége úgy érzi, hogy az MI jelentősen növeli a produktivitását. A (sikeresen) elvégzett kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy a gyorsabb kódírás nem feltétlenül jelent jobb eredményt, az MI által generált kódok ugyanis gyakran sokkal több hibát tartalmaznak.
Ami időt megspórolnak a kód gépi generálásán a programozók, az elúszik annak a rendbe tételén.
A CodeRabbit szolgáltatás nyílt forráskódú projektek elemzésével arra jutott, hogy az MI által generált kódok 1,7× több problémát okoznak az emberek által írottaknál. A megbízhatósági tervezésben utazó Entelligence AI vezetője szerint az MI-vel kódot generáló cégek a kódoló szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító tokenjeik 44%-át használják arra, hogy MI-vel generált hibás kódokat javíttatnak MI segítségével.
Mindez ráadásul csak a jéghegy csúcsa. A Szingapúri Menedzsment Egyetem egy kutatásban felhívta a figyelmet, hogy a rengeteg MI-vel való kódolás hosszabb távon irracionális karbantartási költségeket eredményezhet a projektekben. A technológiának nem csak rövid, de hosszú távon is költsége van.
Kétszer gyorsabban írod a kódot? Akkor reméld, hogy a karbantartási költségeid közben a felére csökkentek. Különben bajban leszel
– riasztott James Shore programozó és szakíró egy nagy figyelmet kapott blogbejegyzésében.
Egyelőre rejtély, hogy a vállalkozások és a programozói szakma mit kezdenek majd az MI-s kódgenerálás által jelentett kihívásokkal. Súlyos probléma, hogy a technológiát használó felek elsődleges prioritását az azonnali eredmények elérése jelenti, hiszen nem szeretnének versenyhátrányba kerülni a riválisaikhoz képest. Ez viszont a nem azonnal jelentkező problémák szőnyeg alá söprésére sarkallja őket, ami borítékolhatóan nem marad majd következmények nélkül.
