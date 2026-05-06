Sokan csalódni fognak: így indul az RCS titkosítás valójában

A jövő héten fut be az Apple mobiljainak új szoftverében. Kezdődhet a szöveges üzenetek titkosítása.
Fontos fejlesztést hoz a várhatóan a jövő héten befutó iOS 26.5 frissítés az iPhone mobilokra. A következő szoftvertől nyilvános béta formában elérhetővé válik az RCS technológiával történő üzenetküldés során a végponttól végpontig tartó titkosítás az androidos mobilokkal. Amennyiben ez aktív, akkor még a szolgáltatók sem nézhetnek bele a felek között zajló chatelésekbe.

Az RCS titkosítás lehetővé teszi, hogy az iPhone és Android közti üzenetek is végponttól végpontig védettek legyenek. Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Az RCS titkosítás így változtatja meg az üzenetküldést

Az SMS utódját jelentő RCS szabvány a chatappokban megszokott csevegési élményt kínál, többek közt írási indikátort kínál, de éppen képeket és videókat is küldözgethetnek vele a csevegő felek. Az Apple csak a 2024 végén megjelent iOS 18-ban kezdte meg a támogatását, míg Androidon már évek óta bárki elérheti, aki a Google Messages csevegőappot használja.

Hiába a titkosítás, félsiker sincs az iPhone-okon az RCS

A titkosítás támogatásának megkezdése jó hír, de nem lehet teljes az öröm: az Apple továbbra is csak akkor akkor fogja biztosítani az RCS üzenetküldést és az RCS üzenetek végponttól végpontig tartó titkosítását, amennyiben a használt mobilszolgáltató támogatja ezeket a technológiákat.

Itthon jelenleg csak a Telekom hálózatát használó iPhone-osok képesek RCS technológiával csevegni az androidosokkal. A One és a Yettel ügyfelei kénytelenek klasszikus SMS-ben tárgyalni velük, hacsak nem viszik át a diskurzust egy Messengerhez vagy a WhatsApphoz hasonló, platformfüggetlen üzenetküldőre.

Androidon csak azért általános jelenség az RCS elérhetősége, mert a Google Messages mobilappban maga a Google szolgáltatja hozzá a háttérrendszert. Emiatt mindegy, hogy melyik szolgáltatónál vannak a mobilozók, továbbá a készülékeik gyártója és modellje is lényegtelen: amíg van wifis vagy mobilnetes kapcsolatuk, addig működik az RCS csevegés.


