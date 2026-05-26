okosszemüveg

Megjelent az arcfelismerős rendőrségi okosszemüveg – sokan ijesztőnek tartják

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
A járőrök hétköznapi teendőit próbálja megkönnyíteni. Jön a rendfenntartásba az okosszemüveg.
okosszemüvegtechnológiaKína

Kínában már nem a science fiction világába tartozik a technológia, amely képes valós időben embereket, rendszámokat, különböző tárgyakat azonosítani az utcán. A Tiencsin városában fejlesztett új rendőrségi okosszemüveg kamerával, mesterséges intelligenciával és online adatkapcsolattal segíti a járőröző rendőröket a mindennapi munkában.

A rendőrségi okosszemüveg valós időben képes embereket és rendszámokat azonosítani Kínában Fotó: GAO YONGWEI / XINHUA


A rendőrségi okosszemüveg csak a kezdet

A fejlesztők szerint az eszköz képes szövegfelismerésre, hangfelismerésre, hangvezérlésre és azonnali adatellenőrzésre, így a rendőrök például pár másodperc alatt ellenőrizhetik egy polgár személyazonosságát vagy egy jármű rendszámát. A rendszer állítólag 95%-ot meghaladó pontossággal működik.
A technológia használata nem csak a bűnüldözésre korlátozódik. A kínai rendőrök szerint az okosszemüveg segít eltűnt emberek felkutatásában, a közlekedés irányításában és a zsúfolt városi területek kezelésében is. Zhao Baoxin rendőr egy konkrét esetet is felidézett: „Találtunk egy idős férfit egy kereszteződésben, aki nem tudta megmondani a nevét vagy a címét. A szemüveg gyorsan azonosította, és húsz percen belül hazajuttattuk a családjához”.

A mindössze 40 grammos okosszemüveg könnyebb egy átlagos napszemüvegnél, és első személyű kameraképet biztosít. Ez stabilabb felvételeket eredményez, mint a hagyományos testkamerák használata. Az akkus üzemideje olyan másfél-két óra, ha pedig nincs rá szükség, akkor a szárainak behajtásával alacsony fogyasztású, készenléti módba kapcsolható.

Nem csak Kínában merült fel az okosszemüvegek rendőrségi használata, idén januárban az indiai fővárosban is teszteltek hasonló megoldást a Köztársaság Napjával kapcsolatos ünnepsorozaton, míg 2020-ban holland rendőrség kiterjesztett valóságos szemüveget próbálgatott a járőrmunka megkönnyítésére.

A kínai rendőrség szerint a rendőrségi okosszemüvegek idővel drónokkal, robotkutyákkal és humanoid robotokkal rendszerben működve segíthetnek a városi rendőrmunka hatékonyságának a javításában.

