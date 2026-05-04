A repülővel utazók egyik leggyakoribb panaszát a poggyászok eltűnése jelenti, ám az ritka, hogy már a repülőtérre való belépésük előtt lábuk keljen a bőröndöknek. A robottaxik korában már ez sem probléma, a kaliforniai Sunnyvale-ben lakó Di Jin jó eséllyel most először és utoljára volt hajlandó ilyen járművel vitetni magát a repülőtérre.

Sem magától, sem gombnyomásra nem nyílt ki a robottaxi csomagtartójának a fedele

Fotó: Waymo

A Waymo robottaxival megtett húsz perces út alapvetően rendben zajlott, a probléma a megérkezést követően kezdődött: hiába nyomkodta a Waymo appban a kocsi csomagtartójának kinyitására szolgáló gombot, a robottaxi egyszerűen elgurult a poggyászával.

Megnyomtam a csomagtartó gombját, de nem történt semmi, az autó pedig azonnal elindult

– nyilatkozta Jin az NBC-nek.

A Waymo szerint ha induláskor kerül valami a kocsi csomagtartójába, akkor a megérkezéskor automatikusan kinyílik a fedél, azonban Jin szerint ez nem történt meg.

Sajnos lehetetlen visszafordítani a robottaxit

Jin azonnal felhívta a Waymo ügyfélszolgálatát, ahol közölték vele, hogy a jármű már a vállalat raktárába tart, és nem fordítható vissza, kénytelen lesz személyesen elfáradni a raktárba és átvenni a poggyászt. Jin ezzel kutyaszorítóba került, hiszen joggal feltételezhette, hogy nem fog csak őmiatta vesztegelni a San Jose Mineta Nemzetközi Repülőtéren a gépmadara.

Nem tudott mit tenni, úgyhogy a poggyásza nélkül szállt fel.

Ezt követően természetesen újból megkereste a Waymo ügyfélszolgálatát, hogy mi a helyzet a csomagjával. A jó hírrel kezdve megvolt, a rossz hírnek pedig az bizonyult, hogy a robottaxis cég nem hajlandó ingyen utána küldeni: vagy kifizeti a csomag megadott címre való kiküldésének a költségét, vagy személyes elfárad érte a raktárba.

Jin szerint az opciók elfogadhatatlanok, hiszen nem az ő hibája volt, hogy a kocsi elment a csomagjával. Állítása szerint elmagyarázta a cégnek, hogy nem a taxik esetében megszokott elveszített tárgyról van szó, hanem a mobilapp vagy a kocsi hibás működése miatt ellopottról, így elvárná a Waymótól, hogy küldje utána a bőröndjét.

Jinnek szerencséje volt, az ügyről elsőként tudósított NBC megkereste a Waymót. A cég nem reagált erre, de nem sokkal később tájékoztatta a pórul járt utast, hogy mégis hajlandó utánareptetni a saját költségén az „elveszített” csomagját.