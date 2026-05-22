Újabb kellemetlen incidens miatt került a hírekbe a Waymo robottaxis szolgáltatás, az egyik robottaxija lecövekelt egy villámárvíz által elárasztott, atlantai kereszteződésben. Az Alphabet tulajdonában lévő vállalat kénytelen volt ideiglenesen felfüggeszteni a helyi szolgáltatását, mivel a járművei nem képesek maguktól kezelni az ilyen helyzeteket – írja a HowToGeek.com.

Befürödtek a robottaxik, új hibáról kell tudniuk az utasoknak

A beszámolók szerint a heves esőzést követően a jármű közel egy órán át vesztegelt az úttesten, bár szerencsére üres volt, nem utassal a fedélzetén kezdett sztrájkolni. A Waymo az amerikai meteorológiai szolgálatra mutogatott, állítása szerint az nem adott ki időben árvízriasztást, noha a kocsik egy belső rendszere ezt használja az árvíz által potenciálisan elöntött területek elkerülésére.

Nemrég el is úszott az egyik robottaxija

Nem ez az első efféle eset a Waymónál. Néhány héttel ezelőtt San Antonióban is leállította a szolgáltatást, miután egy üres önvezető autóját nemhogy megállította, de elsodorta az árvíz. Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság kérésére a vállalat 3791 robottaxit hívott vissza emiatt szoftverfrissítésre.

A Waymo szerint folyamatban van a további biztonsági megoldások fejlesztése az árvizes helyzetekre. Az nyitott kérdés, hogy mikorra fejlődhet idáig az önvezető technológia, hogy képes legyen magától megbirkózni a szélsőséges időjárási körülmények által létrehozott, rendkívüli helyzetekkel.

