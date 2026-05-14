Otthoni routerek ezreit állította át az FBI

Felettébb szokatlan akcióval dicsekedett el az FBI és az NSA. A Szövetségi Nyomozóiroda és a Nemzetbiztonsági Ügynökség közös közleménye szerint egy bírósági végzés birtokában az orosz államhoz köthető hackereket zártak ki több ezer otthoni és kisvállalati használatra szánt routerből. Az érintett eszközök mind nagyon régi modellek voltak, a wifi routereket felhasznált kémkedési művelet 2024 óta volt folyamatban.
Az amerikai hivatalok szerint az orosz hackerek célzott kémkedésre használták a meghackelt eszközöket:
a hadsereggel, a kormányzattal, továbbá a kritikus infrastruktúrával kapcsolatba hozható személyek online fiókjaiba szerettek volna betörni.
A routereket lehallgató eszközként használták, rajtuk átfolyó érzékeny adatokat, belépési információkat, hitelesítő sütiket próbáltak elfogni.
Lényegében meghackelte az FBI a wifi routereket
A mostani Operation Masquerade akció keretében az FBI bírósági végzés megszerzését követően távolról utasításokat küldött az orosz kémtevékenység által érintett routereknek, egyes beállításaik megváltoztatásával elvágta a támadók hozzáférését az eszközökhöz.
Az akciót a routerek gazdái elméletileg észre sem vették, mivel nem törlődtek a felhasználói adatok és egyéb beállítások az eszközeikről.
Az FBI és az NSA azt ajánlják, hogy minden otthoni és céges felhasználó az éppen elérhető legújabb rendszerszoftverrel (firmware) használja a routerét, változtassa meg a gyári alapértelmezett jelszavakat, továbbá ha nincs rá szükség, akkor tiltsa le az eszközök távoli elérési funkcióit. Végül a biztonsági frissítéseket már nem kapó routereket érdemes minél előbb támogatott modellre lecserélni – írja a techradar.
Az orosz akció az alábbi, már nem támogatott és cserélendő routereket vette célba:
TP-Link TL-WR841N
TP-Link MR6400
TP-Link Archer C5
TP-Link Archer C7
TP-Link WDR3600
TP-Link WDR4300
TP-Link WDR3500
TP-Link WR740N / WR741ND
TP-Link WR749N
TP-Link MR3420
TP-Link WA801ND
TP-Link WA901ND
TP-Link WR1043ND / WR1045ND
TP-Link WR840N
TP-Link WR841HP / WR841N / WR841ND
TP-Link WR842N / WR842ND
TP-Link WR845N
TP-Link WR941ND
TP-Link WR945N
