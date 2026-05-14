Otthoni routerek ezreit állította át az FBI

Felettébb szokatlan akcióval dicsekedett el az FBI és az NSA. A Szövetségi Nyomozóiroda és a Nemzetbiztonsági Ügynökség közös közleménye szerint egy bírósági végzés birtokában az orosz államhoz köthető hackereket zártak ki több ezer otthoni és kisvállalati használatra szánt routerből. Az érintett eszközök mind nagyon régi modellek voltak, a wifi routereket felhasznált kémkedési művelet 2024 óta volt folyamatban.

Routerek ezreit állította át az FBI, orosz hackereket zártak ki az eszközökből

Fotó: Misha Feshchak / Unsplash

Az amerikai hivatalok szerint az orosz hackerek célzott kémkedésre használták a meghackelt eszközöket:

a hadsereggel, a kormányzattal, továbbá a kritikus infrastruktúrával kapcsolatba hozható személyek online fiókjaiba szerettek volna betörni.

A routereket lehallgató eszközként használták, rajtuk átfolyó érzékeny adatokat, belépési információkat, hitelesítő sütiket próbáltak elfogni.

Lényegében meghackelte az FBI a wifi routereket

A mostani Operation Masquerade akció keretében az FBI bírósági végzés megszerzését követően távolról utasításokat küldött az orosz kémtevékenység által érintett routereknek, egyes beállításaik megváltoztatásával elvágta a támadók hozzáférését az eszközökhöz.

Az akciót a routerek gazdái elméletileg észre sem vették, mivel nem törlődtek a felhasználói adatok és egyéb beállítások az eszközeikről.

Az FBI és az NSA azt ajánlják, hogy minden otthoni és céges felhasználó az éppen elérhető legújabb rendszerszoftverrel (firmware) használja a routerét, változtassa meg a gyári alapértelmezett jelszavakat, továbbá ha nincs rá szükség, akkor tiltsa le az eszközök távoli elérési funkcióit. Végül a biztonsági frissítéseket már nem kapó routereket érdemes minél előbb támogatott modellre lecserélni – írja a techradar.

Az orosz akció az alábbi, már nem támogatott és cserélendő routereket vette célba:

TP-Link TL-WR841N

TP-Link MR6400

TP-Link Archer C5

TP-Link Archer C7

TP-Link WDR3600

TP-Link WDR4300

TP-Link WDR3500

TP-Link WR740N / WR741ND

TP-Link WR749N

TP-Link MR3420

TP-Link WA801ND

TP-Link WA901ND

TP-Link WR1043ND / WR1045ND

TP-Link WR840N

TP-Link WR841HP / WR841N / WR841ND

TP-Link WR842N / WR842ND

TP-Link WR845N

TP-Link WR941ND

TP-Link WR945N

