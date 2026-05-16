Spórolunk, ha éjszakára kikapcsoljuk a tévét? Vagy inkább hagyjuk készenléti módban?

Az okostévék korában a „kikapcsolás" fogalma sokkal összetettebb, mint régen volt. Amikor megnyomjuk a távirányító kikapcsológombját, a legtöbb modern tévé nem áll le teljesen – hanem egy úgynevezett készenléti állapotba kerül, amelyben továbbra is fogyaszt áramot, figyeli a távirányító jelét, fenntartja a hálózati kapcsolatot, fogadja a szoftverfrissítéseket és előkészíti a következő bekapcsolást. Mindezt csendben, a háttérben, anélkül, hogy bármit is mutatna nekünk.

A készenléti mód kényelmes, de a tévé standby fogyasztása hosszú távon érezhetően növelheti a villanyszámlát.

Ez az állandó, láthatatlan fogyasztás – amelyet a szakirodalom „phantom load", vagyis fantomfogyasztás névvel illet – egyetlen eszköznél viszonylag csekély, de ha összeadjuk az összes otthoni standby módban üzemelő készüléket, az eredmény már korántsem elhanyagolható.

Mennyit fogyaszt valójában a készenléti módban lévő tévé?

A pontos fogyasztás gyártónként és modellenként eltér, de néhány jellemző adat segít képet alkotni:

A modern okostévék készenléti fogyasztása általában 0,5 és 3 watt között mozog. Ez önmagában kevésnek tűnik, de ha a tévé napi 16-18 órát tölt készenléti módban – vagyis amíg nem nézzük –, az éves szinten 3-15 kilowattóra energiát jelent készülékenként. A jelenlegi átlagos magyarországi villamosenergia-ár mellett ez akár néhány száz forinttól több ezer forintig terjedhet évente, a tévé típusától és méretétől függően.

A régebbi, nagyobb tévék készenléti fogyasztása magasabb lehet, akár 5-10 watt is. Egy ilyen készülék évente 30-50 kilowattórát fogyaszthat standby módban – ami már komolyabb tétel a villanyszámlán.

Ha a háztartásban több standby módban lévő eszközt is számba veszünk – tévé, set-top box, erősítő, játékkonzol, router, mikrohullámú sütő digitális kijelzővel –, a fantomfogyasztás összesített értéke az éves villamosenergia-fogyasztás 5-10 százalékát is elérheti.

Mikor érdemes teljesen kikapcsolni, és mikor hagyhatjuk standby-ban?

A legokosabb megközelítés a két üzemmód tudatos kombinálása:

Éjszakára és hosszabb távollétek esetén mindenképpen érdemes teljesen áramtalanítani a tévét – ezt a legegyszerűbben egy kapcsolóval ellátott elosztóval tehetjük meg, amellyel egyszerre több eszközt is lekapcsolhatunk anélkül, hogy minden egyes kábelt ki kellene húzni. Egy okos konnektor automatikusan elvégezheti ezt helyettünk, akár időzítővel, akár okosotthon-rendszerbe integrálva.

Rövid szünetek esetén – például ha csak ebédelni megyünk, vagy néhány órára elhagyjuk a szobát – a készenléti mód elfogadható kompromisszum, különösen, ha a tévé rendelkezik gyors bekapcsolási funkcióval, amelyet nem szeretnénk elveszíteni.

Az okostévék szoftverfrissítései sokszor éjszaka, készenléti módban töltődnek le – ha ezt a funkciót szeretnénk megtartani, beállíthatjuk, hogy a tévé csak egy meghatározott időablakban legyen „éber" standby módban, utána pedig teljesen leálljon.

A készenléti mód kényelmes, de nem ingyenes – a láthatatlan fogyasztás évente több ezer forinttal is megemelheti a villanyszámlát, különösen, ha több eszköz is folyamatosan standby módban van. Egy kapcsolóval ellátott elosztó vagy okoskonnektor segítségével az éjszakai teljes áramtalanítás egyetlen mozdulattal elvégezhető, és a megtakarítás az évek során összeadódik. A kényelem és a spórolás közötti egyensúlyt mindenki maga találhatja meg – de jó tudni, hogy a távirányítós kikapcsolás messze nem ugyanaz, mint a valódi leállítás.