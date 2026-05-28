Kész, vége az olcsó kézikonzolok korszakának? Brutális lett a Steam Deck ára

A tavaly tavasszal piacra került Nintendo Switch 2 ára láttán tömegek remélték, hogy egyedi esetről van szó és nem lő ki általánosságban véve a kézikonzolok ára, csak a japán gyártó próbálja kihasználni a piaci helyzetét és maximalizálni a profitját. Ez talán igaz is volt, azonban a memóriaválság időközben minden számítást keresztülhúzott, és most ez a második legnépszerűbb kézikonzol, a számítógépes játékokat futtató Steam Deck árán is húsba vágóan jelentkezett.

Steam Deck árrobbanás: már 300 ezer forint felett jár a konzol

A népszerűsége ellenére a Steam Deck az elmúlt hetekben világszerte hiánycikk volt, azonban a Valve most új készleteket tett belőle elérhetővé. Örömre sajnos nincsen ok, ezzel párhuzamosan ugyanis drámaian megdrágult a termék:

az 512 GB háttérárral szerelt verziója 569 euró helyett már 779 euróba kerül (+210 euró),

míg az 1 TB-os modell 679 helyett 919 euróért kapható (+240 euró).

Ennek megfelelően az olcsóbbik modell olyan 200 ezer forint helyett immáron 277 ezer forintba kerül, míg az 1 terabájtos változat ára 240 ezer forintról 327 ezer forintra ugrott.

Időszakosan továbbra is hiánycikk lehet a kézikonzol

A brutális mértékű áremelések ellenére a Valve figyelmeztette az érdeklődőket, hogy a jövőben időszakosan készlethiány lehet a Steam Deckből, ugyanis bizonytalan a termékben rendszermemóriaként és háttértárként használt chipek elérhetősége.

Az áremelést természetesen a memóriaválsággal magyarázta a vállalat, muszáj volt beépíteni a lapkák drámaian elszállt költségét a Steam Deck árába.

Érdemes megemlíteni, hogy a Steam Deck hivatalosan felújított változatban (refurbished) is kapható, már ha van belőle készlet, a használt pedig olcsóbb az újnál. Viszont a felújított modellek ára is kilőtt, nemrég még újakat lehetett kapni azokért az összegekért, amelyeket manapság elkér értük a Valve.

