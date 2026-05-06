Nem tudnak hazatelefonálni a gyerekek

A Google Family Link az egyik legegyszerűbb és legkényelmesebb megoldás a gyerekek mobiljainak szülői felügyelettel való ellátására. Az ingyenes eszközcsomag Android és iOS rendszerű mobilok és tabletek mellett Chromebook laptopokon is bevethető, bár a legutóbbiak nem terjedtek el itthon.

Fotó: JUSTINE BONNERY / Hans Lucas

Csak a szülők tudják hívni a gyerekeket

Sajnos reddites beszámolók szerint most váratlan üzemzavar kezdődött egyes felügyelt eszközökön: sorra jönnek a szülői panaszok, hogy a gyerekeik nem képesek kimenő hívást indítani a mobiljaikról, hiába vannak jóváhagyva a készülékeikről hívható számok és kontaktok.

Amikor megpróbálnak telefonálni, a következő hibaüzenet jelenik meg: „A hívást a rendszer szülői felügyelete nem engedélyezi. Próbáljon másik hívásátirányító alkalmazást használni, vagy vegye fel a kapcsolatot a fejlesztővel".

A probléma vélhetően nem korlátozódik specifikus mobilokra, de konkrét példát felhozva egy szülő mindkét gyerekének a Samsung Galaxy A16 mobilján tapasztalja a gondot. Szerencsére a szülők ettől még tudják hívni a fiatalokat, nem bénultak meg teljesen a hanghívások a felügyelt eszközökön.

Hírünk írásáig a Google nem szólalt meg az ügyben, azonban a hibakövető rendszere alapján már vizsgálja a panaszokat. A problémával szembesült szülők egyelőre nem tudnak mit tenni azon túl, minthogy kikapcsolják a szülői felügyeletet a gyerekeik telefonjain.

